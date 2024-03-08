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麻州華男遭棄屍華府 法醫屍檢：死者混用酒精毒品

第33屆「2024 思念迎新春燈謎會」公布得獎名單

活動組
2024思念迎新春燈謎會已圓滿落幕，感謝各位讀者的參與，得獎名單公布。（圖／報社資料庫）
2024思念迎新春燈謎會已圓滿落幕，感謝各位讀者的參與，得獎名單公布。（圖／報社資料庫）

本屆「2024思念迎新春燈謎會」線上活動已圓滿落幕，本活動吸引來自全美25州的讀者參與，累積總人次突破25,000大關！感謝所有參與的讀者共襄盛舉，得獎名單於下方公布：

猜燈謎、鬧宵節，是一項有趣的中國傳統，元宵節作為華人春節的最後一天，也是一個充滿歡樂和傳統習俗的節日。今由思念食品及世界日報聯合主辦的2024「第33屆迎新春燈謎會」日前於世界新聞網活動頻道上線，釋出成四種難易度的線上問卷，共40道題供讀者攜全家大小遊玩，參與活動的讀者將有機會獲得由思念食品贊助的Staub 5qt琺瑯鑄鐵鍋乙名(市價$380)，二獎為華人生活館提供的炊大皇三層蒸鍋二名(市價$90)，另外還有同樣由思念食品贊助的10名$15 Visa現金禮卡作為幸運獎，以及華人生活館加碼贊助的特別獎RAZORRI 多功能料理鍋乙名(市價$190)。

沒有被抽中的讀者不要氣餒，世界日報有許多精彩且豐富的線上活動進行中，有興趣的讀者可至世界新聞網活動頻道關注最新活動！「第33屆迎新春燈謎會」圓滿落幕，再次感謝各位讀者的參與，我們明年見！

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2024思念迎新春燈謎會已圓滿落幕，感謝各位讀者的參與，得獎名單公布。（圖／報社資料庫）

第33屆「2024 思念迎新春燈謎會」公布得獎名單

2024-03-08 12:21

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