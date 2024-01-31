過年送禮如何不失禮 選擇象印 新年的完美贈禮

「送禮物」在華人社會中被視為一種重要的社交行為，融合了感恩、尊敬和社交的多重意義。這種傳統有助於加強社會連結，並在特定的時刻增添節慶的歡樂氛圍。農曆新年快到了，華人朋友們開始傷透腦筋，不知道什麼禮物合適贈送。其實只要掌握幾項原則，送禮不踩禁忌，您的禮物滿意度可高達一半以上。在這裡分享一些訊息供你們送禮參考。

一、華人送禮禁忌項目：

禁忌1：送時鐘

因為不吉祥的諧音，送時鐘等於等人「送終」。與送別亡者相似，因此有不好的意義。

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禁忌2：送鞋

有「邪」的不吉祥諧音。另外，送鞋子給長輩、朋友，似乎傳達送他人上路。

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禁忌3：送梨子、李子、雨傘

「梨」、「李」是分離的諧音；雨傘也有「散」、「分離」的意思，但大部份的人可能沒有禁忌。送禮前建議確認收禮人在意的地方。

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禁忌4：送香氛蠟燭

蠟燭常用來祭祀亡者，現在年輕人已經不會在意這個，可能只要老一輩的人還會有些禁忌，建議送禮人先問問，避免踩到送禮地雷。

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禁忌5：送帽

長輩過世，晚輩要戴孝帽，因此送人帽子是禁忌

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禁忌6：送鏡子

鏡子容易打碎，代表不好的兆頭；另有一說是鏡子招鬼，有不祥含意

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禁忌7： 不可送年糕、粽子

過年必吃的年糕不能送，如果過年送禮給親友長輩年糕或粽子，就是「隱喻對方是喪家」。因為在傳統習俗中，喪家不能炊粿、包粽，必須等別人送。

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二、送禮送心意

一般華人朋友喜歡在過年時準備「水果或堅果禮盒」，但為了送禮送到心坎裡，會加上實用性質。在本文推薦幾項合適送禮方案，讓您送禮大方又不失禮，例如: 各家庭都喜愛的象印電飯鍋等，而且這些商品都可以在各大超市或零售點，輕易購買。

1. 電鍋：

華人朋友喜歡在家做飯，除了在家享用外，也愛邀請朋友到家做客，有一個合適好用的煮飯鍋是必備。美國象印公司Umami®微電腦電飯煲(NL-GAC10/18)，具有象印獨家的“極致美味”(Umami)功能，讓米飯浸泡和蒸煮的時間更長，風味更佳。該電飯煲不僅能煮白米飯，更能勝任多種功能表，包括茉莉香米、快速茉莉香米、稀飯、蒸煮和慢燉等功能。

美國象印公司／提供

2. 保溫電熱水瓶

送保溫電熱水瓶，不僅「實用性」高、還「節能環保行，因為能夠長時間保持水溫，減少了頻繁加熱的需求，有助於節約能源，對環境友好。另外「安全性」也是一定重點，現代的保溫電熱水通常有過熱保護、防乾燒保護等功能。最後，它的「耐用性」及「外觀設計」送禮十分大方。

美國象印公司的「VE Hybrid 保溫電熱水瓶(CV-JAC40/50)」，採用 VE（真空-電力）技術，以最少的供電保持水溫，並可選用快速加溫(Quick Temp)模式，大大減少加熱時間。橘色的 LCD 控制台隨時顯示實際水溫，而寬廣水量視窗則帶有紅色球形指示器，方便查看水位。而且它是日本製造的產品。

美國象印公司／提供

3. 茶具組、碗盤組禮盒

華人喜歡偶爾在家沖泡茶，可以根據朋友的喜愛習慣，挑選一套合適又高端的茶具組，同時搭配合適的保溫熱水瓶也是一項雙重選擇。若朋友不喝茶，也可以選一套高雅大方的碗盤組，不根據需求挑選合適的碗、盤或酒杯，都是很好的選擇。

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4. 禮品卡

準備星巴克、Target或Amazon的禮品卡(Gift Card)，不僅合適，也不會讓對方感到壓力，可根據交情，準備25元或50元的禮品卡都非常合適。而且收禮的朋友，可以根據自己的需求，前往商店購買自己喜歡的飲料、咖啡或商品。

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5. 紅包

農曆新年期間，家家戶戶都會去拜年。在美國華人社區，可能會在年前或年後與朋友聚會見面，最簡易、不失禮又不會出錯的送禮選擇是「紅包」。準備一個小紅包，給朋友的小孩，不僅是傳統文化的延續，還適用於各個年齡層。紅包的金額，可依朋友交情而定較佳，但金額也不宜過大，避免帶給朋友壓力。但若是非華人朋友，因為文化不同，送紅包時需留意「送錢」洽不洽當，因為白人比較偏好收禮勝於收錢。

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過年期間「美國象印公司」為了滿足送禮需求，並推出一些農曆新年促銷活動。請造訪你當地的亞洲零售商，充分利用象印產品的年節促銷。為親友們選擇合適的商品。

象印提供多樣選擇，以滿足您送禮的需求，其中包括以下精選產品：

IH電磁加熱電飯煲(NW-QAC10/18)

超廣角水量視窗微電腦保溫熱水瓶(CD-LFC30/40/50)

Gourmet D'Expert®多功能燒烤鴛鴦電鍋(EP-PFC20)

不銹鋼真空保溫杯 HANA+KANA系列(SM-TAE48SA)

美國象印公司／提供





以下為象印首選的亞洲零售商資訊(造訪前可向商店詢問產品供應情況)：

●99 Ranch Market（指定地點）https://99ranch.com/

●H Mart（指定地點）https://www.hmart.com/

●Tokyo Central（指定地點）https://tokyocentral.com/

●Marukai（指定地點）https://marukai.com/

●Uwajimaya（西雅圖地區）https://www.uwajimaya.com/

●Kim's Home Center（洛杉磯地區）https://www.kimshome.com/

●永合豐（洛杉磯地區）https://winghopfung.com/