得獎名單揭曉！2023恒順『我心目中的家鄉味』親子料理創意圖文大挑戰

圖說／2023 恒順親子料理創意圖文大挑戰 佳作得主Claire Jeng 鄭誼仁

【紐約訊】首屆恒順「我心目中的家鄉味」親子料理創意圖文大挑戰已經完滿結束了！這個比賽由和樂食品、恒順食品集團和世界日報攜手合辦，本次競賽採用了線上的形式收件，收得來自全美家庭的用心與精心創作作品。所有獲獎者的作品都充滿了獨創性、獨特風格和豐富的情感，真是讓人留下深刻印象。評審團由三位業界著名的華裔作家和專家組成，他們從參賽者中感受到了家庭之愛，並看到了對家鄉味的熱愛和理解。本屆評審武賽齡顧問評道：「這次參加活動的孩子水準都不錯，甚至還學到幾道可口又有創意的家常菜餚呢！」同時，這些參賽者也展現出了豐富的創意和優秀的中文表達能力，這不禁讓人感到溫暖和欣喜。

【評審簡介】 ＊紐約華文作家協會會長 鄭啟恭 鄭啟恭女士自幼對文學寫作懷抱濃厚興趣，學生時代即擔任校刊總編輯，後在中國文化大學新聞系就讀期間成為《力行報》記者。於1971年從台灣來到美國，職業生涯多元豐富，業餘則曾擔任《美中時報》及社團刊物總編輯，並積極參與成立「無境蘆」文藝沙龍等活動。因對文學寫作的深情不減，多年來堅持不懈地耕耘筆端。 ＊和樂公司美東地區總經理 冼健 冼健女士為和樂食品公司美東地區資深經理，負責恒順食品集團北美地區進口業務，也是本次活動的重要推廣者之一，對於和樂食品公司在美東地區的發展付出了巨大的心力。 ＊世界日報美東地區資深顧問 武賽齡 武賽齡女士是世界日報資深主管，除了熱愛料理與美食，她對於幼兒與孩童的創作也充滿熱情。特別關注親子與家庭關係，致力於推動親子間的溝通與連結。

【作品欣賞：冠軍】

作者：Matthew Wang (NY)

我心中的家鄉味--蒜蓉粉絲蝦

青島是我爸爸媽媽的家鄉，我在家裡常常聽爸爸媽媽講他們在青島的事情。那裡有漂亮的海灘，清新的海風，還有好吃的海鮮。

蒜蓉粉絲蝦是我最喜歡的菜之一。每次媽媽做這道菜的時候，我都吃得很開心，粉絲蝦鮮嫩多汁，再加上蒜蓉的香味，真是好吃極了！媽媽每次做這道菜的時候，都會特別加入恆順調味料，讓這道菜變得更加的美味。

我希望有一天能去青島，品嚐那裡的美食。對我來說，家鄉味不僅僅是食物的味道，更是家的溫暖。我會永遠記住這些美味和回憶，它們將伴隨著我成長，成為我心中永恆的家鄉味。

圖說／2023恒順親子料理創意圖文大挑戰 冠軍得主Matthew Wang(NY)

【作品欣賞：亞軍】

作者：Christopher Xuan (NY)

【紅燒排骨】恒順調味品：料酒

《紅燒排骨》是我爸媽家鄉江浙的特色菜，它色澤紅亮、味道香濃，是我最喜歡的一道菜。

今天我跟爸媽一起來做這道菜，爸爸教我如何挑選排骨，如何調配醬料，特別要用《恒順料酒》去腥增香，這能讓排骨更入味又不失嫩度。

媽媽是一個追求完美的人，她告訴我做菜的巧思，也對美觀有著自己的追求，用芝麻和香菜等點綴，用陶瓷盤擺設增加美感。我們三個人在廚房裡有說有笑、其樂融融，我覺得跟爸媽一起做菜不僅是一種美食享受，也是一種情感溝通，讓我和爸媽更加親近了，也讓我對家鄉的文化有了更深的了解。

圖說／2023恒順親子料理創意圖文大挑戰 亞軍得主Christopher Xuan 宣幼桉(NY)

【作品欣賞：季軍】

作者：Hsin Jui Lee (Irisa) 李昕芮 (CA)

喚起味蕾上的「思鄉味」

「酥」乾香菇炸至酥脆，裹著酸甜味。

「香醇」嫩豆腐精細刀功雕琢綻放的花朵，襯出料酒香氣淬煉雞精的暖心撫胃。

「甜味」佛手瓜仿芒果青的創意，脆酸甘甜韻味，勾起辦桌文化尾點的記憶。

浮現的是回憶，串聯起我們的台灣味。

圖說／2023恒順親子料理創意圖文大挑戰 季軍得主Hsin Jui Lee (Irisa) 李昕芮(NY)

【其他得獎名單與作品欣賞】

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感謝所有參加比賽的大朋友與小朋友們，你們的參與讓這次活動更加意義非凡。與我們共同分享家鄉的美食和故事，彼此拉近心與心的距離。再次恭喜所有得獎者！