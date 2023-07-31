我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：申報紀錄顯示川普競選募款跟訴訟開銷一樣多

澳洲前幼保員涉性虐91童1623項罪行 警：超乎想像

得獎名單揭曉！2023恒順『我心目中的家鄉味』親子料理創意圖文大挑戰

活動組
圖說／2023 恒順親子料理創意圖文大挑戰 佳作得主Claire Jeng 鄭誼仁
圖說／2023 恒順親子料理創意圖文大挑戰 佳作得主Claire Jeng 鄭誼仁

【紐約訊】首屆恒順「我心目中的家鄉味」親子料理創意圖文大挑戰已經完滿結束了！這個比賽由和樂食品、恒順食品集團和世界日報攜手合辦，本次競賽採用了線上的形式收件，收得來自全美家庭的用心與精心創作作品。所有獲獎者的作品都充滿了獨創性、獨特風格和豐富的情感，真是讓人留下深刻印象。評審團由三位業界著名的華裔作家和專家組成，他們從參賽者中感受到了家庭之愛，並看到了對家鄉味的熱愛和理解。本屆評審武賽齡顧問評道：「這次參加活動的孩子水準都不錯，甚至還學到幾道可口又有創意的家常菜餚呢！」同時，這些參賽者也展現出了豐富的創意和優秀的中文表達能力，這不禁讓人感到溫暖和欣喜。

【評審簡介】

＊紐約華文作家協會會長 鄭啟恭

鄭啟恭女士自幼對文學寫作懷抱濃厚興趣，學生時代即擔任校刊總編輯，後在中國文化大學新聞系就讀期間成為《力行報》記者。於1971年從台灣來到美國，職業生涯多元豐富，業餘則曾擔任《美中時報》及社團刊物總編輯，並積極參與成立「無境蘆」文藝沙龍等活動。因對文學寫作的深情不減，多年來堅持不懈地耕耘筆端。

＊和樂公司美東地區總經理 冼健

冼健女士為和樂食品公司美東地區資深經理，負責恒順食品集團北美地區進口業務，也是本次活動的重要推廣者之一，對於和樂食品公司在美東地區的發展付出了巨大的心力。

＊世界日報美東地區資深顧問 武賽齡

武賽齡女士是世界日報資深主管，除了熱愛料理與美食，她對於幼兒與孩童的創作也充滿熱情。特別關注親子與家庭關係，致力於推動親子間的溝通與連結。

【作品欣賞：冠軍】

作者：Matthew Wang (NY)

我心中的家鄉味--蒜蓉粉絲蝦

青島是我爸爸媽媽的家鄉，我在家裡常常聽爸爸媽媽講他們在青島的事情。那裡有漂亮的海灘，清新的海風，還有好吃的海鮮。

蒜蓉粉絲蝦是我最喜歡的菜之一。每次媽媽做這道菜的時候，我都吃得很開心，粉絲蝦鮮嫩多汁，再加上蒜蓉的香味，真是好吃極了！媽媽每次做這道菜的時候，都會特別加入恆順調味料，讓這道菜變得更加的美味。

我希望有一天能去青島，品嚐那裡的美食。對我來說，家鄉味不僅僅是食物的味道，更是家的溫暖。我會永遠記住這些美味和回憶，它們將伴隨著我成長，成為我心中永恆的家鄉味。

圖說／2023恒順親子料理創意圖文大挑戰 冠軍得主Matthew Wang(NY...
圖說／2023恒順親子料理創意圖文大挑戰 冠軍得主Matthew Wang(NY)

【作品欣賞：亞軍】

作者：Christopher Xuan (NY)

【紅燒排骨】恒順調味品：料酒

《紅燒排骨》是我爸媽家鄉江浙的特色菜，它色澤紅亮、味道香濃，是我最喜歡的一道菜。

今天我跟爸媽一起來做這道菜，爸爸教我如何挑選排骨，如何調配醬料，特別要用《恒順料酒》去腥增香，這能讓排骨更入味又不失嫩度。

媽媽是一個追求完美的人，她告訴我做菜的巧思，也對美觀有著自己的追求，用芝麻和香菜等點綴，用陶瓷盤擺設增加美感。我們三個人在廚房裡有說有笑、其樂融融，我覺得跟爸媽一起做菜不僅是一種美食享受，也是一種情感溝通，讓我和爸媽更加親近了，也讓我對家鄉的文化有了更深的了解。

圖說／2023恒順親子料理創意圖文大挑戰 亞軍得主Christopher Xua...
圖說／2023恒順親子料理創意圖文大挑戰 亞軍得主Christopher Xuan 宣幼桉(NY)

【作品欣賞：季軍】

作者：Hsin Jui Lee (Irisa) 李昕芮 (CA)

喚起味蕾上的「思鄉味」

「酥」乾香菇炸至酥脆，裹著酸甜味。

「香醇」嫩豆腐精細刀功雕琢綻放的花朵，襯出料酒香氣淬煉雞精的暖心撫胃。

「甜味」佛手瓜仿芒果青的創意，脆酸甘甜韻味，勾起辦桌文化尾點的記憶。

浮現的是回憶，串聯起我們的台灣味。

圖說／2023恒順親子料理創意圖文大挑戰 季軍得主Hsin Jui Lee (I...
圖說／2023恒順親子料理創意圖文大挑戰 季軍得主Hsin Jui Lee (Irisa) 李昕芮(NY)

【其他得獎名單與作品欣賞】

點此進入

感謝所有參加比賽的大朋友與小朋友們，你們的參與讓這次活動更加意義非凡。與我們共同分享家鄉的美食和故事，彼此拉近心與心的距離。再次恭喜所有得獎者！

上一則

當隱形殺手敲門 你需要看見不一樣的胃癌治療

熱門新聞

圖說／2023 恒順親子料理創意圖文大挑戰 佳作得主Claire Jeng 鄭誼仁

得獎名單揭曉！2023恒順『我心目中的家鄉味』親子料理創意圖文大挑戰

2023-07-31 12:00

超人氣

更多 >
華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍
可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌

可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌
連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了

連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了
眾星錄影片悲送李玟… 韓紅憔悴被攙扶入場 蕭亞軒追思會從頭哭到尾

眾星錄影片悲送李玟… 韓紅憔悴被攙扶入場 蕭亞軒追思會從頭哭到尾
李玟老公Bruce現身火葬場 沿路遭粉絲咒罵「你殺了CoCo」

李玟老公Bruce現身火葬場 沿路遭粉絲咒罵「你殺了CoCo」