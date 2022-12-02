12月17日 紅藍卡選項資訊講座 歡迎免費報名參加

【紐約訊】針對紅藍卡(Medicare)人士需求的變化， 近年來越來越多的醫療保險公司增加了優先提供者組織(PPO)計劃作為紅藍卡優勢計劃(Medicare Advantage)的選項之一，成為新趨勢。究竟PPO和目前占紅藍卡優勢計劃主流的健康維護組織(HMO)計劃有何不同，各自又適合什麼樣的人群？ 針對這些疑問，由世界日報主辦，第一保健贊助的「紅藍卡計劃選項資訊講座」邀請到前社安局社區聯絡員黃玉霞，將於12月17日在法拉盛為大家做詳細的講解。

講座將針對沒有白卡(Medicaid)，只有紅藍卡的人士介紹在選擇適合自己的保險計劃時需要瞭解的知識. 無論是已經加入紅藍卡優勢計劃但想要轉換的人士，或是快要符合申請紅藍卡資格需要提前瞭解的人士，都可以在講座裡找到答案。講座內容包括紅藍卡A，B，C， D部分， 以及紅藍卡傳統計劃和優勢計劃的區別。 其中特別介紹PPO和HMO兩個紅藍卡優勢計劃選項的不同之處，以及在選擇時需要考慮的因素。網路內外的醫療服務承保有何不同？費用是否不一樣？看專科醫生要不要轉介等等問題都會在現場得到解答，讓大家有全面的知識做出正確的選擇。

此外，講座也將介紹紅藍卡處方藥額外補助(Extra Help)以及月費節省計劃(Medicare Saving Program)，幫助大家瞭解在收入不符合白卡的情況下，如何通過政府補助來減少自己的醫療費用開支。 屆時黃玉霞也會介紹這兩個補助計劃2023年的最新申請標準。

第一保健將會在講座現場提供更多資訊並回答大家的問題。

講座將於 12月17日下午2時至4時在紐約華僑文教服務中心(good NY 11355)舉行，歡迎民眾撥打718-746-8889轉6361免費報名參加。線上報名：bit.ly/HF1217 (留意大小寫)。