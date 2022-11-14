「健康財富 維家守護」退休系列講座 11/20開講，送冬季暖心抽獎禮品

寒冬將至，正是中老年朋友們慢性病高發的季節。針對如何在最大限度守護自己的健康的同時保證自己財富的問題，世界日報與Wellcare（維家保健）將共同舉辦「健康財富 維家守護」退休規劃講座。該講座即將於11月20日(週日) 下午1時至3時30分，在法拉盛喜來登酒店二樓開講。

守護健康不只是保證身體，更是達成從內而外散發的身心平衡。而身心平衡來自於對自己當下與未來充分的了解和規劃。因此，此次專為中老年朋友準備的講座包含，針灸養生、聯邦健保紅藍白卡資訊和退休規劃三大主題，旨在用全方位的資訊，守護中老年朋友的財富與健康。

針灸養生的主講人王娜目前在紐約中醫學院擔任教授，並先後取得了上海交通大學和紐約中醫學院的雙碩士學位。她堅信，針灸可以調理不僅僅是“徵於色，發於聲”的疼痛，更是緩解“困於心，衡於慮”的日常護理。她將針灸養生與中藥內部調理，及中藥美容相結合。同時涉獵眼部護理、女性生殖健康、兒科調理。

維家保健代表則會帶來紅藍白卡(聯邦資助提供的健康保險方案)的全方位資訊。此次講座不僅會介紹傳統的紅藍白卡，還會介紹紅藍白卡的優惠和補助計劃。並且針對紅藍白卡訊息、具體申請時間和條件，以及針對長者提供完整的計劃與補助，來做詳細解答。

張毓笙律師則將帶來關於財富規劃和退休計劃的講座。她畢業於紐約大學法學院碩士項目與台灣大學法學院項目。身為紐約州執照律師，張毓笙在曼哈頓主流事務所任職多年，並致力於服務華人社區。此次講座她即將為大家帶來她專精的信託資產保障設計、退休年金規劃、遺產處理等有關方面資訊。

聽講座守護健康財富的同時，活動現場還有暖心禮品，抽獎免費相送。室內加熱器、紅外線肩頸按摩儀器、肌肉刺激按摩器等精美禮品，能在寒冬將至之前，為您及時送上溫暖。

活動時間在11月20日(週日)下午1時至3時30分，活動地點於法紐約法拉盛喜來登酒店2樓 Phoenix West (2F, BR, 135-20 39th Ave., Flushing, NY 11354)。活動座位有限，請預先線上報名，網址：https://bit.ly/flushing1120 (留意大小寫)。洽詢電話：718-746-8889分機6361。