9/13中獎名單：富足退休第2堂課
謝謝大家參加「富足退休第２堂課」活動，中獎名單如下：
1. amazon $20 電子禮卡，6名
Paul Chao 914-337-xxxx
Yong Xi Mai 646-733-xxxx
Sik Jin Lam 347-712-xxxx
Michael Chen 347-679-xxxx
Peggie Wong 917-886-xxxx
Lin cui yu 917-539-xxxx
，2名
2. 電動水牙線
Tze-Kau Tang 917-992-xxxx
Zhenchao Ren 917-515-xxxx
3. 空氣冷卻器，2名
Jasmine Li 909-539-xxxx
Yuwei Hwang 510-396-xxxx
4. 氣炸鍋，2名
Linda Mai 347816-xxxx
CHEN NIU 347207-xxxx
主辦單位將於9/13-9/14用電子郵箱或簡訊通知中獎者，如果未在9/15前回覆者，視同放棄中獎資格，謝謝！
第2堂課影片，觀賞:
問卷答案公布：
1. 如果您是1960年出生的，那最早可以什麼年齡領取社安退休金?
(a). 62歲
(b). 67歲
(c). 66歲
(d). 66歲至67歲之間
答案： (a)62歲
2. 以下哪一項不屬於影響您社安退休金額的因素？
(a). 預期的壽命
(b). 您歷年的收入
(c). 您的健康狀況
(d). 您的婚姻狀況
答案: (c)您的健康狀況
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