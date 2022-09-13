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9/13中獎名單：富足退休第2堂課

陳婉菱／活動企畫
第2堂課抽獎活動
第2堂課抽獎活動

謝謝大家參加「富足退休第２堂課」活動，中獎名單如下：

1. amazon $20 電子禮卡

，6名

Paul Chao 914-337-xxxx

Yong Xi Mai 646-733-xxxx

Sik Jin Lam 347-712-xxxx

Michael Chen 347-679-xxxx

Peggie Wong 917-886-xxxx

Lin cui yu 917-539-xxxx

2. 電動水牙線

，2名

Tze-Kau Tang 917-992-xxxx

Zhenchao Ren 917-515-xxxx

3. 空氣冷卻器

，2名

Jasmine Li 909-539-xxxx

Yuwei Hwang 510-396-xxxx

4. 氣炸鍋

，2名

Linda Mai 347816-xxxx

CHEN NIU 347207-xxxx

主辦單位將於9/13-9/14用電子郵箱或簡訊通知中獎者，如果未在9/15前回覆者，視同放棄中獎資格，謝謝！

第2堂課影片，觀賞:

問卷答案公布：

1. 如果您是1960年出生的，那最早可以什麼年齡領取社安退休金?

(a). 62歲

(b). 67歲

(c). 66歲

(d). 66歲至67歲之間

答案： (a)62歲

2. 以下哪一項不屬於影響您社安退休金額的因素？

(a). 預期的壽命

(b). 您歷年的收入

(c). 您的健康狀況

(d). 您的婚姻狀況

答案: (c)您的健康狀況

上一則

富足退休第2堂-善用策略 領取更多退休社安金

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