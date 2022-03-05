愛護你的膝關節！醫生點名最常見三大毛病。(Pexel.com)

由紐約長老會皇后醫院 (NYPQ )與世界日報聯合舉辦的2022線上健康講座系列活動，於日前推出第二支影片《常見骨科 問題的預防、診斷與治療》，將帶領社區民眾瞭解正確的醫學 知識與最新資訊。本影片由紐約長老會皇后醫院骨科手術 師、運動醫學和關節 鏡手術醫師，同時也是威爾康乃爾醫學院醫學臨床副教授的姜楠醫師(Kevin Jiang, MD)主講。

骨科損傷是肌肉骨骼系統的疾病。一些最常見的損傷發生在肩部、肘部和膝部的肌肉、肌腱和關節中。這些包括肩袖撕裂、肩周炎、網球肘、半月板撕裂和膝骨關節炎。姜醫師將通過在這支影片為觀眾講解常見骨科問題的預防、診斷與治療。完整講座已可於網上觀看：

影片內容摘要：降低傷害的發生，可以通過結合持續的日常鍛煉來預防。例如快步走、慢跑、騎自行車或游泳。當受傷發生時，大多數可以通過休息、使用消炎藥以及進行物理治療來醫治。如果保守治療失敗，有時可能需要採取注射療法或手術修復。有研究指出，手術治療可以成功地恢復功能、減輕疼痛和提高生活質量。

紐約長老會皇后醫院的骨科醫生團隊在皇后區法拉盛、新鮮草原、貝賽、傑克遜高地、桑尼賽德和長島市提供廣泛的門診服務，主要治療膝蓋、臀部、肩部、肘部等部位的損傷和慢性疾病。如需相關信息，請致電866-670-OUCH/6824進行預約。如需更多信息，請聯繫該院社區健康發展部718-670-1178。