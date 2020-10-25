示好白登陣營？普亭：沒見白登兒子有犯罪之舉

俄羅斯總統普亭25日表示，他沒看到美國民主黨總統候選人白登的兒子杭特白登在與俄羅斯或烏克蘭的商業行為中有犯罪行為。（美聯社）

美國大選進入倒數的白熱化階段，現任總統川普緊咬對手白登家族醜聞猛攻，俄羅斯總統普亭今天說，他沒發現白登之子杭特過去與烏克蘭或俄羅斯的商業往來存在任何犯罪行為。

路透報導，在11月3日大選登場前，共和黨籍的川普上周與民主黨籍對手白登（Joe Biden）舉行最終場電視辯論會，川普辯論時多次提到白登兒子杭特（Hunter Biden）涉及中國與俄羅斯的腐敗醜聞，普亭（Vladimir Putin）對此做出上述回應。

民調落後的川普在辯論會上指控白登父子在烏克蘭從事不道德行為，但未提出證據，白登反擊這些都是不實且不可信的指控。

普亭過去表示俄羅斯將與任何美國領導人合作，也批評過白登「尖銳的反俄言論」，還曾讚揚川普有意與俄國建立良好關係。

普亭在俄羅斯國營電視台今天播出的談話中，對川普似乎沒那麼友善。若干分析家認為，此舉可能意在嘗試贏得白登陣營青睞。

普亭說：「他（杭特）曾在烏克蘭經商，現在也可能還有生意上的往來，我不曉得。這與我們無關，而是與美國人和烏克蘭人有關。」

「是的，他至少擁有一家公司，且是實際負責人，從各方面來看，他確實獲利不少。我沒看見這存在任何犯罪行為，至少我們對此一無所知。」

川普還提到前莫斯科市長魯茲科夫（Yury Luzhkov）遺孀據報曾向杭特提供資金，並談及普亭與魯茲科夫的關係；當被詢及此事時，普亭氣惱地做出回應。

普亭說，他不清楚杭特與魯茲科夫的遺孀之間存在任何商業關係。白登則說，這是不實指控。

美國情報機構調查後得出結論，俄羅斯曾試圖干預美國2016年總統大選，幫助川普入主白宮，莫斯科當局否認這類指控，也駁斥美國情報機構指俄國今年又試圖干預美國大選。