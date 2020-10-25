我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

教宗歷史性任命！美首位非裔樞機主教誕生

大選日倒數9天 5860萬選民已提早投票

示好白登陣營？普亭：沒見白登兒子有犯罪之舉

中央社／莫斯科25日電
俄羅斯總統普亭25日表示，他沒看到美國民主黨總統候選人白登的兒子杭特白登在與俄羅斯或烏克蘭的商業行為中有犯罪行為。（美聯社）
俄羅斯總統普亭25日表示，他沒看到美國民主黨總統候選人白登的兒子杭特白登在與俄羅斯或烏克蘭的商業行為中有犯罪行為。（美聯社）

美國大選進入倒數的白熱化階段，現任總統川普緊咬對手白登家族醜聞猛攻，俄羅斯總統普亭今天說，他沒發現白登之子杭特過去與烏克蘭或俄羅斯的商業往來存在任何犯罪行為。

路透報導，在11月3日大選登場前，共和黨籍的川普上周與民主黨籍對手白登（Joe Biden）舉行最終場電視辯論會，川普辯論時多次提到白登兒子杭特（Hunter Biden）涉及中國與俄羅斯的腐敗醜聞，普亭（Vladimir Putin）對此做出上述回應。

民調落後的川普在辯論會上指控白登父子在烏克蘭從事不道德行為，但未提出證據，白登反擊這些都是不實且不可信的指控。

普亭過去表示俄羅斯將與任何美國領導人合作，也批評過白登「尖銳的反俄言論」，還曾讚揚川普有意與俄國建立良好關係。

普亭在俄羅斯國營電視台今天播出的談話中，對川普似乎沒那麼友善。若干分析家認為，此舉可能意在嘗試贏得白登陣營青睞。

普亭說：「他（杭特）曾在烏克蘭經商，現在也可能還有生意上的往來，我不曉得。這與我們無關，而是與美國人和烏克蘭人有關。」

「是的，他至少擁有一家公司，且是實際負責人，從各方面來看，他確實獲利不少。我沒看見這存在任何犯罪行為，至少我們對此一無所知。」

川普還提到前莫斯科市長魯茲科夫（Yury Luzhkov）遺孀據報曾向杭特提供資金，並談及普亭與魯茲科夫的關係；當被詢及此事時，普亭氣惱地做出回應。

普亭說，他不清楚杭特與魯茲科夫的遺孀之間存在任何商業關係。白登則說，這是不實指控。

美國情報機構調查後得出結論，俄羅斯曾試圖干預美國2016年總統大選，幫助川普入主白宮，莫斯科當局否認這類指控，也駁斥美國情報機構指俄國今年又試圖干預美國大選。

編輯推薦

上一則

大選日倒數9天 5860萬選民已提早投票

延伸閱讀

伊凡卡「緊急任務」：幫川普贏回郊區婦女票

伊凡卡「緊急任務」：幫川普贏回郊區婦女票
新法院文件曝光 川普政府堅持主張禁用TikTok

新法院文件曝光 川普政府堅持主張禁用TikTok
美國大選年風波意外不斷 路透選出10關鍵時刻

美國大選年風波意外不斷 路透選出10關鍵時刻
川普新罕州造勢：重回「美國製造」和美國人自豪的舊時光

川普新罕州造勢：重回「美國製造」和美國人自豪的舊時光

熱門新聞

消息人士透露，川普私人律師朱利安尼原希望福斯新聞部報導杭特‧白登筆電電郵資料，但福斯新聞部評估認為資料可疑而未接受，後來朱利安尼才找到紐約郵報。(美聯社)

網站爆料：朱利安尼提供杭特白登電郵 福斯新聞拒報導

2020-10-19 12:51
白登（右）的兒子杭特（左）恐怕會給他添不少麻煩。路透

投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係

2020-10-21 07:51
分析師預期，無論11月3日勝選的是白登或川普，美股明年都可望上漲。(美聯社)

選舉夜緊盯這州開票 市場可能搶先媒體判定誰勝選

2020-10-21 09:46
前副總統白登全國民調領先約10個百分點，在6大搖擺州也全數領先，但現任總統川普在這6州落後幅度比4年前同期還小。圖為一名川普支持者。(美聯社)

總統大選決戰6大搖擺州 川普民調緊咬白登

2020-10-20 20:15
美國總統川普。 路透

川普若不承認選舉結果 社運人士：已做最壞打算

2020-10-21 07:33
民主黨總統候選人白登18日到北卡造勢。(美聯社)

北卡提前投票夯 白登加碼：站出來奪回民主

2020-10-18 15:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天

祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天
美確診增8.37萬創新高 佛奇：不排除強制全國戴口罩

美確診增8.37萬創新高 佛奇：不排除強制全國戴口罩
封面故事／購買年金好處多：領一輩子 又可延稅

封面故事／購買年金好處多：領一輩子 又可延稅
杭特性愛影片獨家流出！美媒：川普欲塑造白登家族不道德形象

杭特性愛影片獨家流出！美媒：川普欲塑造白登家族不道德形象
疫情燒到副總統身邊 潘斯的幕僚長、高級顧問紛確診

疫情燒到副總統身邊 潘斯的幕僚長、高級顧問紛確診