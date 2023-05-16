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20租屋市場搶破頭 新澤西州北部最激烈 平均12人搶租1物件

編譯陳韻涵／綜合報導
租屋網站Rent Café分析全美134個租屋市場發現，今年租屋市場最火熱的20個地區，半數在東北部。(路透)
租屋網站Rent Café分析全美134個租屋市場發現，今年租屋市場最火熱的20個地區，半數在東北部。(路透)

租屋網站Rent Café最新數據顯示，全美租屋市場情況依舊嚴峻，部分城市每戶公寓平均有20名租戶搶著要租，其中又以東北部的情況最激烈。

調查顯示，東北部是這場租屋戰爭的「原爆點」，主因受到通膨、利率上漲和生活費壓力，以及千禧世代與Z世代的擁房夢使然。 

租屋網站Rent Café分析全美134個租屋市場發現，今年租屋最激烈的20個市場中，有半數在東北部，其中又以新澤西州北部居冠。

此研究利用出租公寓的在市場上的空房天數計算，除了前述東北部地區，陽光帶州也是名列前茅；全美各地的租屋占有率現為將近95%，60%的舊租戶會續約，新租戶更難找到合適租屋。  

平均每戶公寓有八名潛在候選人等著租，租屋上市平均天數為32天，尤其是在東北部；租客想要找到安全、乾淨且負擔得起的房子，越來越難。 

租屋需求高漲令租客震驚，紐約市的單人房租平均每月5000元。

新冠疫情爆發後，大量人口離開大城市，如今則有更多人是因為負擔不起房租而離開。

租金督導委員(Rent Guidelines Board)近期投票決定，把將近100萬棟公寓的租金調高7%。

許多紐約人搬到新澤西州北部，後者生活費相對便宜，且是東北三州地帶最容易買到的有柵欄前院房屋的地區。

但隨著愈來愈多人入遷居新澤西州北部，當地96.6%的租房已住滿，平均每12人搶租一個物件，而約72%租客選擇續約。

其他全美競爭最激烈的租屋市場也在東北部，包括波士頓、布魯克林(布碌崙，Brooklyn)、賓州哈里斯堡(Harrisburg)、費城郊區、匹茲堡和紐海文都榜上有名。

佛州也是最熱門的移居州之一，當地城市在此次調查中有多城上榜，其中兩處在邁阿密-戴德郡，當地公寓的空房期平均33天，佛州西南部城市排名第六，布勞沃德郡(Broward County)第八，奧蘭多第九。

中西部、大平原區與南部地區少數大城市上榜，包括奧瑪哈、密爾瓦基和堪薩斯市。

儘管買房與租屋市場夢魘持續，但今年情況已比去年稍微好轉，去年每個物件有11名租客競爭，租屋空房期平均38天。

新澤西州 租客 租金

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