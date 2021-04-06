跌落龍頭 舊金山商辦行情5年來首次輸曼哈頓

紐約市區重回全美商辦之冠，圖為曼哈頓。(路透)

連續5年穩居美國商辦租金行情龍頭的舊金山 ，排名已落後紐約曼哈頓之後。商仲指出，疫情 的衝擊以及遠距工作等因素，促使科技公司向全美其他地方發展。

房地產仲介公司世邦魏理仕（CBRE）指出，舊金山商辦的年度租金在過去一年跌幅14.8%。今年首季舊金山每平方英尺辦公室租金行情為75.32美元、紐約曼哈頓為75.99美元，這是自2015年底舊金山租金超越曼哈頓之後，5年來首度落後到全美第二，拱手紐約市 區重回全美商辦之冠。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，共乘、外送平台優步（Uber）、微網誌社群平台推特（Twitter）等新興科技公司在舊金山興起，巨型辦公樓重塑當地的天際線與經濟；但是新冠肺炎（COVID-19）疫情讓卻舊金山灣區的商辦合約幾乎停頓12個月。

根據世邦魏理仕的房地產調查，舊金山辦公室空屋率從疫情前的4%，激增到今年3月底的19.7%；紐約同樣受到疫情因素干擾，但曼哈頓辦公室空屋率為12.5%，相對低於舊金山。

世邦魏理仕科技洞察中心執行主任雅蘇柯齊（Colin Yasukochi）表示，基於高度仰賴大眾交通與國際遊客的特性，舊金山與曼哈頓都將面臨較長的復原期。

她說，科技業在疫情期間受益且興盛，儘管有遠距辦公選項，企業仍需更多的辦公室空間，卻不見得必須設在舊金山灣區。

續5年穩居美國商辦租金行情龍頭的舊金山，排名已落後紐約曼哈頓之後。圖為矽谷俯瞰。（Getty Images）

隨著疫苗在美國開打，尤其4月15日起年滿16歲以上加州人都可接種武漢肺炎疫苗。科技公司在4月初紛紛宣布員工回到辦公室的時間表。

例如社群網站龍頭臉書（Facebook）總部將在5月10日重啟、其他分公司如舊金山辦公室在6月7日恢復上班；搜尋引擎巨擘谷歌（Google）的員工採志願性質已陸續回到辦公室、亦可持續遠距工作到9月。

相較於全美其他地方，舊金山灣區與紐約是較晚恢復正常上班的地區。

總部設在舊金山的科技公司如Salesforce、Dropbox和推特，在疫情期間出租閒置辦公室空間，當起二房東，疫情之後，這些公司仍將繼續讓員工遠距上班，減少辦公室面積。

另外，紐約受惠於科技業的成長。去年8月，臉書租下曼哈頓捷運樞紐賓州車站（Penn Station）附近的辦公大樓，簽下2020年紐約最大一筆商辦租約。抖音（Tik Tok）和蘋果（Apple）去年都在紐約市簽下租約。

世邦魏理仕研究發現，去年百大科技公司的商辦租約落在西雅圖、曼哈頓、華府、亞特蘭大和德州奧斯汀。各種訊息對舊金山都是警訊。以世邦魏理仕從2013年開始追蹤科技公司的商辦合約至今，這是第一次舊金山灣區不在市場的首位。