Gogoro進軍中國有譜！與大長江及雅迪科技建立夥伴關係

Gogoro宣佈與「大長江集團」及「雅迪科技集團」建立夥伴關係，計劃在中國大陸部署基於Gogoro電池交換技術的嶄新城市電能補充系統。 圖／Gogoro提供

Gogoro宣佈與市場領先的二輪車輛製造商「大長江集團」及「雅迪科技集團」建立夥伴關係，計劃在中國 大陸部署基於Gogoro電池交換技術的嶄新城市電能補充系統。這項合作匯集三位機車產業的領導品牌，他們對於發展永續二輪運輸的未來懷抱共同願景，並致力於建立智慧基礎設施以促進都會發展。

諾貝爾和平獎得主、前美國副總統、同時也是Gogoro投資 者Generation Investment Management的共同創辦人與董事長艾爾高爾（Al Gore）表示：「亞洲人口最多的城市已開始為數以億計的機車使用者，運用Gogoro電池交換或類似的創新電能補充方案，打造更潔淨的城市運輸系統。」「Gogoro在印度與Hero MotoCorp，以及今天宣布在中國與大長江和雅迪的合作，傳遞了一個明確的訊息：全世界二輪車輛的領導者，正通過智慧電池交換系統，擁抱亞洲即將到來的『永續』能源革命。」

「在全球市場都逐步進入『永續城市交通』嶄新時代之際，我們很高興能夠和大長江、雅迪等產業領導者齊心協力，採納新商業模式和概念，為更美好的未來奠定基礎。」Gogoro創辦人與執行長陸學森（Horace Luke）認為：「我們都有志向遠大的願景，冀望城市以更聰明、更乾淨的方式運行，因此我們創建了Gogoro Network，通過智慧電池交換，為實踐二輪車輛簡單與永續的電能補充方式，開闢了一條便捷的道路。」

作為全中國最大的摩托車製造商，大長江是連續18年、每年銷售超過200萬輛燃油機車的市場領導者；雅迪則是電動二輪車輛的全球領導者，僅在2020年便賣出了超過1,000萬輛的電動二輪車輛。

大長江和雅迪，都將開發一系列基於Gogoro電池交換技術的車輛，成為Powered By Gogoro Network（PBGN）方案的最新合作夥伴，該方案提供夥伴們運用Gogoro智慧動力總成、控制器、元件或是智慧系統的權利，整合車廠各自的技術，發展智慧電動車輛。 圖／Gogoro提供

「氣候承諾」推動電動車 成長

因應全球氣候變遷的議題，中國大陸已經為電動二輪車制定了新的法規，到2025年，預計將淘汰2.7億輛不符合「品質和安全」新規範的車輛。一些地方政府也正在制定新的車用電能補充規則，以確保城市裡更安全、更方便的運用移動電能。

雅迪集團控股董事會主席董經貴表示：「作為全球二輪電動車輛的龍頭企業，雅迪心懷『打造新一代綠色科技出行生活方式，引領行業升級』的願景，始終致力於發展更加綠色科技的出行產品。」「此次與 Gogoro 的戰略合作，引進其創新的電池交換技術，將連接更多出行場景，大大降低消費者的續航焦慮與使用成本，帶來更加安全、便捷、低碳的全新出行體驗。我們有信心，也必將改變未來的出行方式與綠色能源格局。」

大長江和雅迪已成立了一家合資營運公司，該公司負責在中國大陸部署電池交換基礎建設，並於未來管理這電池交換網路。 圖／Gogoro提供

商業運轉

這次合作的第二個重點是：大長江和雅迪已成立了一家合資營運公司，該公司負責在中國大陸部署電池交換基礎建設，並於未來管理這個網路。這套電池交換網路預計在今年從某個城市啓動，2022年將會有更多城市加入營運。

大長江集團專務董事李建軍表示：「為實現『碳達峰、碳中和』的長期戰略目標並減少排放，摩托車『油轉電』是大勢所趨，大長江將在電動摩托車領域加大投資，實現快速發展。目前「換電」是解決電動車各種痛點的最佳方案，Gogoro擁有世界領先的電池交換技術，雅迪是全球二輪電動車龍頭企業，三方強強聯合，將有助於 Gogoro 電池交換網路在中國大陸市場快速落地運營，為廣大老百姓提供更加安全可靠、方便快捷的出行服務。」