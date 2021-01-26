車友福音！MotoGP與Moto Trainer共推競技摩托車模擬器

Moto Trainer全新的摩托車模擬器。摘自Moto Trainer

對於喜歡摩托車競技，並可望利用模擬器提昇技術的車友有福了，Dorna Sports也就是MotoGP母公司已經與Moto Trainer合作，共同開發一款全新的摩托車模擬器，並盡量將所有的狀況全都寫進機台裡，達成擬真訓練的目的。VR 46學院的車手也在冬季後開始使用這具模擬器進行訓練。

模擬器機台也支援XBOX和PC上的MotoGP遊戲。摘自Moto Trainer

這台模擬器是由一輛真實的摩托車與下方的賽道模擬傾斜裝置所組成，就像遊樂園的那些電玩機台一樣，可以在上面做到將車輛傾斜至50度，用以幫助學習重心轉移並模擬轉彎時的抓地力。且該機台預先載入了所有MotoGP的賽道，因此騎士可以測試自己在該賽道的圈速極限。但如果你厭倦了模擬器，想要輕鬆地騎乘的話，機台也可以連接到XBOX或PC上，輕鬆地騎一騎MotoGP電玩遊戲。

根據外媒報導，Dorna Sports不僅參與開發，還打算將這台模擬器拓展至電子競技領域。

模擬器機台也相當好收納。摘自Moto Trainer

但可想而知，這樣的賽車 模擬器並不便宜，除了使用者本身需要自己有一輛車外(將自己的摩托車固定上機台)，完整的模擬裝置、軟體、主動懸吊以及傾斜裝置為13,000歐元(約1.57萬美元 )，這還只是基本款型號，若要增加傾斜與懸吊反饋裝置增加真實感，則還需再付出5,000歐元(約6100美元)的價格選配。

即便價格昂貴，但若有了一台摩托車模擬器，除了能在天氣路面狀況不佳時仍然能在室內保持訓練外，也能減少出門練車所需要承擔的安全風險和車輛耗損，因此這樣的模擬器對於需要維持車感的車手和車友來說，確實是一項不錯的選擇。