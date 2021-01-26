我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦參議院高票通過 布林肯出任國務卿

鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落

車友福音！MotoGP與Moto Trainer共推競技摩托車模擬器

記者趙駿宏／綜合報導
Moto Trainer全新的摩托車模擬器。摘自Moto Trainer
Moto Trainer全新的摩托車模擬器。摘自Moto Trainer

對於喜歡摩托車競技，並可望利用模擬器提昇技術的車友有福了，Dorna Sports也就是MotoGP母公司已經與Moto Trainer合作，共同開發一款全新的摩托車模擬器，並盡量將所有的狀況全都寫進機台裡，達成擬真訓練的目的。VR46學院的車手也在冬季後開始使用這具模擬器進行訓練。

模擬器機台也支援XBOX和PC上的MotoGP遊戲。摘自Moto Trainer
模擬器機台也支援XBOX和PC上的MotoGP遊戲。摘自Moto Trainer

這台模擬器是由一輛真實的摩托車與下方的賽道模擬傾斜裝置所組成，就像遊樂園的那些電玩機台一樣，可以在上面做到將車輛傾斜至50度，用以幫助學習重心轉移並模擬轉彎時的抓地力。且該機台預先載入了所有MotoGP的賽道，因此騎士可以測試自己在該賽道的圈速極限。但如果你厭倦了模擬器，想要輕鬆地騎乘的話，機台也可以連接到XBOX或PC上，輕鬆地騎一騎MotoGP電玩遊戲。

根據外媒報導，Dorna Sports不僅參與開發，還打算將這台模擬器拓展至電子競技領域。

模擬器機台也相當好收納。摘自Moto Trainer
模擬器機台也相當好收納。摘自Moto Trainer

但可想而知，這樣的賽車模擬器並不便宜，除了使用者本身需要自己有一輛車外(將自己的摩托車固定上機台)，完整的模擬裝置、軟體、主動懸吊以及傾斜裝置為13,000歐元(約1.57萬美元)，這還只是基本款型號，若要增加傾斜與懸吊反饋裝置增加真實感，則還需再付出5,000歐元(約6100美元)的價格選配。

即便價格昂貴，但若有了一台摩托車模擬器，除了能在天氣路面狀況不佳時仍然能在室內保持訓練外，也能減少出門練車所需要承擔的安全風險和車輛耗損，因此這樣的模擬器對於需要維持車感的車手和車友來說，確實是一項不錯的選擇。

在室外和室內都可以進行模擬訓練。摘自Moto Trainer
在室外和室內都可以進行模擬訓練。摘自Moto Trainer

美元 賽車 VR

上一則

Nissan兩大新車改款時程曝光 新一代7人座與皮卡2/4發表

延伸閱讀

南非17歲男孩用廢金屬造汽車 真的能上路

南非17歲男孩用廢金屬造汽車 真的能上路
數百輛越野摩托車 金山上演車技秀

數百輛越野摩托車 金山上演車技秀
爾灣18歲機車騎士 撞車身亡

爾灣18歲機車騎士 撞車身亡
右腳突然痠麻…原來是腰椎神經腫瘤搞怪

右腳突然痠麻…原來是腰椎神經腫瘤搞怪

熱門新聞

網友提問，車子裡應該放什麼物品防身，許多人認真推薦滅火器。（示意圖／取材自Ingimage）

車上應該放什麼防身？內行人推：「它」能自救也能救人

2021-01-20 20:19
Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered。取材自Peugeot

獅子不發威當病貓？Peugeot有意推全車系配置性能車型

2021-01-22 01:50
中國新年將屆，愛車清潔美容成為車主大事。 （圖：APGO提供）

洗車必學「5步驟」 教你輕鬆省錢又不傷車

2021-01-21 00:10
網友分享汽車不起霧秘訣，肥皂」可以拿來當作「擋霧神器」。汽車示意圖。 （取材自ingimage）

天冷！汽車擋風玻璃狂起霧 內行靠這招：省錢又撐很久

2021-01-18 20:05
儘管BMW去年在北美銷量下滑17.5%，但其仍順利連霸了北美豪華車銷售冠軍。摘自BMW

BMW 2020北美豪華車銷量二連霸！Volvo成唯一正成長豪華品牌

2021-01-20 14:03
全新Mercedes-Benz EQA純電休旅。取材自Mercedes-Benz

續航力逾400公里 Mercedes-Benz EQA純電休旅正式發表

2021-01-23 02:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」

英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」
封城找出商機！他靠「賣小東西」 1天賺1.6萬美元

封城找出商機！他靠「賣小東西」 1天賺1.6萬美元
敦促國會協商 拜登：紓困支票的領取標準可以再談

敦促國會協商 拜登：紓困支票的領取標準可以再談

川普在佛州成立「前總統辦公室」 發出第1封聲明

川普在佛州成立「前總統辦公室」 發出第1封聲明
1.9兆紓困、廣發1400元…兩黨都不樂意

1.9兆紓困、廣發1400元…兩黨都不樂意