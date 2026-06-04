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加州眾議員初選 華裔候選人表現優異

記者張宏／洛杉磯報導
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加州第28選區聯邦眾議員趙美心爭取連任。（取自趙美心官網）
加州第28選區聯邦眾議員趙美心爭取連任。（取自趙美心官網）

2日的加州初選，華裔候選人整體表現不錯，趙美心、劉雲平、秦振國將進入11月國會議員決選；州眾議員劉龍珠 方樹強和陳立德也晉級決選。

在加州第28區聯邦眾議員初選中，尋求連任的民主黨現任眾議員趙美心（Judy Chu）以58%得票率，大幅領先共和黨候選人April Verlato（36%）。由於第三名的候選人Peter Roybal僅獲得6%的票數，趙美心與April Verlato將在11月再次對決。36選區現任聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu)以58%的得票率，可望在11月獲勝選連任。

在加州第31區聯邦眾議員初選中，洛杉磯縣前核桃市（Walnut）市長、共和黨華裔候選人秦振國（Eric Ching）與民主黨籍候選人、億萬富豪喜吉利（Gil Cisneros）亦雙雙取得領先優勢，將進入11月決選。

秦振國在造勢活動中表示，擁有超過12年的政治與公共事務經驗，長期關注沙加緬度及聯邦層面立法動態，認為部分政策「問題重重」。他強調，一名真正稱職的民意代表需要選民用心辨識與支持，才能共同推動更好的治理方向。

第49選區眾議員候選人劉龍珠獲得參加11月決選資格，劉龍珠表示，現在選民看的不再是政黨而是政見，民生第一。他第二次參選暫獲得36.51%選票，他表示，因為只有兩名候選人，所以他事先知道初選肯定會過，因此把更多金錢和精力用於衝刺11月2日的決選。這次獲票成績和兩年前相比更好，那時是36%，現在是36.5%，這個0.5%的進步是很有意義的。

劉龍珠對11月選舉依然抱有信心，尤其是加州州長共和黨候選人希爾頓（Steve Hilton）目前票數第一，這對其他共和黨候選人是一種鼓勵。他和希爾頓政見有很多重合，都關注民生。期中選舉前有些人預想共和黨會全線大敗，希爾頓的領先表明，加州有翻紅趨勢。

第59選區加州眾議員陳立德也以69.6%得票率，大幅領先對手Victor Hernandez。陳立德五選五贏，成績最好是2022年，獲得70%的選民投票。

加州第31區聯邦眾議員候選人秦振國。（取自秦振國官網）
加州第31區聯邦眾議員候選人秦振國。（取自秦振國官網）

第二次參選衝擊加州在第49選區眾議員職位的律師劉龍珠獲得36.51%選票，2日他...
第二次參選衝擊加州在第49選區眾議員職位的律師劉龍珠獲得36.51%選票，2日他和太太出席加州州長共和黨候選人Steve Hilton的選舉夜活動。（劉龍珠提供）

AI摘要

文章摘要整理：

加州初選中多位華裔候選人表現突出，趙美心、劉雲平、秦振國、劉龍珠與陳立德皆取得晉級11月決選的資格。

精華 FAQ

  • 趙美心、劉雲平與秦振國都在聯邦眾議員初選中取得領先，順利進入11月決選；其中趙美心與對手將再度對決，劉雲平則可望連任。

  • 秦振國以共和黨華裔候選人身分參選第31區，與民主黨對手同樣領先進入決選。他強調自己有超過12年政治與公共事務經驗，主張檢視問題政策。

  • 劉龍珠以36.51%得票率晉級決選，並認為自己較前次選舉略有進步；陳立德則以69.6%大幅領先對手，維持五選五勝的強勢紀錄。

加州 眾議員 華裔

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