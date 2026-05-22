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談華裔從政壓力 馬世雲：因為華裔身分參選屢遭攻擊

記者趙健/蒙特利公園市報導
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加州財務長、副州長競選人馬世雲（左）日前拜訪洛杉磯世界日報社長于趾琴時表示，作為...
加州財務長、副州長競選人馬世雲（左）日前拜訪洛杉磯世界日報社長于趾琴時表示，作為華裔女性從政者，她在政治道路上面臨雙重挑戰。（記者趙健/攝影）

加州財務長、副州長競選人馬世雲（Fiona Ma）日前拜訪洛杉磯世界日報社長于趾琴時表示，身為女性與華裔從政者，她在政治道路上面臨雙重挑戰。她坦言，每當參選更高職位，外界攻擊也會隨之加劇，「每次競選新職位，他們總會試圖攻擊我，就因為我是華裔。」

馬世雲表示，自己從政近30年，早已習慣批評與政治壓力，但她認為，亞裔、尤其是華裔政治人物在公共領域中常面臨雙重標準。她以近期外界對其過往中國行程及相關教育項目的質疑為例指出，其他政治人物前往中國，未必受到同樣檢視；但若她以華裔身分前往中國，便容易遭到不同解讀。

「這是雙重標準，是種族歧視。」馬世雲說，隨著她競選更高職位，「背上的靶子也越來越大」，但她認為這正是自己的責任。她表示，若因此退縮，許多障礙將繼續存在；若她能當選副州長，將為下一代亞裔與女性從政者打開更多門。

馬世雲指出，若當選加州副州長，她將成為加州政府史上層級最高的亞裔官員。自1849年加州建州以來，尚未出現過亞裔州長或副州長；此外，她也將成為加州第二位女性副州長。她表示，這不只是個人政治生涯的下一步，更是代表社區突破天花板。

談到近期南加華裔民選官員捲入爭議是否會影響亞裔政治人物形象，馬世雲表示，這不只影響亞裔社區，其他族裔社區同樣可能面臨。她指出，許多人參選前並不了解美國政治與選務法規，容易因不熟悉規則而出事。她建議有意參選者接受培訓，尋找導師，聘請合格律師與會計師，確保競選財務與行為合法合規。

她說，政治人物必須清楚知道什麼能做、什麼不能做，如果不知道規則，就會惹上麻煩。若有人不懂規則就參選，她不會支持，因為對方不只可能讓自己陷入麻煩，也可能連帶影響支持者。

馬世雲還談到華人社區在政策代表性上的不足。她指出，許多華人移民社區常感到在州級政策制定中被忽視，原因之一在於社區長期較少公開發聲，也不習慣透過集會、遊說或投票等方式展現政治力量。她直言，美國民主制度是「給會出現的人運作」，如果華人不投票、不表態，政治人物與競選團隊自然不會投入資源接觸這個族群。

她表示，許多候選人在投放政治廣告時，會根據族群投票率決定資源分配；若華人社區投票率偏低，媒體投放與政策關注自然也會減少。「如果我們開始穩定投票、持續出現，他們就會注意我們。」

馬世雲強調，華人社區若希望在政策上被看見，不能只在問題發生後抱怨，而必須更積極參與公共事務。無論是競選、政策討論或社區議題，真正能帶來改變的是「願意出現、願意發聲、願意投票」的人。

洛杉磯世界日報社長于趾琴（右）致贈世界日報50周年紀念品給加州財務長、副州長競選...
洛杉磯世界日報社長于趾琴（右）致贈世界日報50周年紀念品給加州財務長、副州長競選人馬世雲。（記者趙健/攝影）

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