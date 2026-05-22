我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

44萬買破穀倉被看衰？加州夫婦花10年變夢幻豪宅

「造山者x世界日報」映後座談：一切奇蹟背後都是累積

劉龍珠選州眾議員 政見主打「減輕民生負擔」

記者邵敏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
律師劉龍珠（David Liu）宣布競選加州第49選區眾議員。圖為劉龍珠一家。（...
律師劉龍珠（David Liu）宣布競選加州第49選區眾議員。圖為劉龍珠一家。（記者邵敏／攝影）

律師劉龍珠（David Liu）宣布競選加州第49選區眾議員，20日在聖蓋博市舉辦競選籌款晚會。他承諾，若成功當選，將全力推動民生改革、打擊犯罪、反對未成年人變性、反對歧視等。當晚眾多民選官員、社區領袖及各界人士參加，支持劉龍珠參選。

劉龍珠表示，此次參選核心理念，希望加州重回公平、法治與民生，點燃改變加州的希望。「加州正處歷史轉折點，選民需要真正敢發聲、敢戰鬥的民選官員。」2024年，劉龍珠曾以共和黨候選人身分競選同席位，獲約40%得票率，創共和黨近10年來在該選區的最佳成績。

劉龍珠今年再次參選，提出多項「減輕民生負擔」的主張，包括年收入10萬美元以下家庭減稅甚至免州稅；加州公立大學逐步推動免學費；60歲及以上長者自住房免徵房產稅；推動加州汽油價格降至每加侖3美元左右。他認為，加州作為全球第四大經濟體，財政資源足夠，但長期存在預算浪費、資金濫用與行政效率低下，辛苦納稅的中產階級卻沒有獲得應有回報。

在教育方面，劉龍珠反對任何涉種族傾斜的招生政策，近年來包括ACA 7等爭議性提案，讓許多華裔家庭擔憂孩子失去平等教育機會。「如果當選，將推動廢除所有涉歧視亞裔的相關政策與法案，確保招生公平。」作為一個父親，劉龍珠表示非常理解華裔家庭對子女教育機會的焦慮與期待，希望能為下一代創造更公平的發展環境。

談到加州涉及未成年人性別認同與家長權利的爭議時，劉龍珠指出，未成年人的心理認知尚未成熟，對涉及終身影響的重要決定，應更加謹慎，優先考慮保護未成年人身心發展與家長監護權。同時，劉龍珠強調重拳打擊犯罪，確保社區安全，呼籲選民，要為自由、正義而戰，為改變加州而戰。他指出，這場選戰絕非一個人的戰鬥，正與多位加州政界、警界及社區領袖並肩作戰，要為加州重奪往日榮光。

前洛杉磯縣政委員安東諾維奇（Michael Antonovich）出席活動支持劉龍珠，安東諾維奇表示，劉龍珠已累積很多能量與支持，「他非常努力，而且具備勝選能力。希望選民能看到他的過往紀錄、政見與政策，在6月、11月的投票中支持他。」律師鄧洪對加州目前教育與政治環境感到憂慮，他認為與長期「一黨獨大」有關，缺乏有效監督與制衡。他形容劉龍珠具有強烈使命感，希望透過專業背景服務社區，並推動加州回歸法治、公平與正常價值。

20日競選活動由台灣演員、前台北市議員侯冠群主持，出席嘉賓包括南加首位華裔女律師Betty Chu、橙縣林肯俱樂部執行董事Seth Morrison、共和黨策略專家Bryan Watkins、亞凱迪亞前市長April A. Verlato、參選第31選區國會議員的秦振國、羅斯密市議員Margaret Clark、鑽石吧市議員鄧嘉猷、前市長張文彬、前洛縣高等法院法官David Sherman Milton等。

前洛杉磯縣政委員安東諾維奇（右）支持劉龍珠競選活動，安東諾維奇表示，劉龍珠非常努...
前洛杉磯縣政委員安東諾維奇（右）支持劉龍珠競選活動，安東諾維奇表示，劉龍珠非常努力，而且具備勝選能力。（記者邵敏／攝影）

劉龍珠競選加州第49選區眾議員，眾多民選官員、社區領袖支持。（記者邵敏／攝影）
劉龍珠競選加州第49選區眾議員，眾多民選官員、社區領袖支持。（記者邵敏／攝影）

劉龍珠宣布參選第49選區州眾議員。（記者張宏／攝影）
劉龍珠宣布參選第49選區州眾議員。（記者張宏／攝影）

眾議員 加州 共和黨

上一則

加州糧食補助新規6月1日生效 26萬人受影響

下一則

莓果般香甜 好市多紅心奇異果限時上市

延伸閱讀

印度裔賽特競選聯邦眾議員 走進華埠爭取選票

印度裔賽特競選聯邦眾議員 走進華埠爭取選票
聯邦眾議員第11區選情激烈 賽特主張：反腐、對中合作、移民改革

聯邦眾議員第11區選情激烈 賽特主張：反腐、對中合作、移民改革
民主黨州長候選人史泰爾 衝刺初選猛攻亞裔票倉

民主黨州長候選人史泰爾 衝刺初選猛攻亞裔票倉
饒影凡6月2日角逐2026年加州平稅局「第三區委員」

饒影凡6月2日角逐2026年加州平稅局「第三區委員」
加州州長選戰熱／希爾頓喊支持移民執法 削減非法移民福利支出

加州州長選戰熱／希爾頓喊支持移民執法 削減非法移民福利支出
ACOM會議：路州選區重畫案 恐削弱非裔力量

ACOM會議：路州選區重畫案 恐削弱非裔力量

熱門新聞

401(k)退休帳戶，正成為網路犯罪與身分盜竊的新目標。(示意圖取自Pexels.com)

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

2026-05-20 02:20
持綠卡31年的女子在LAX入境時被拘留，面臨遣返。（示意圖取自Pexels）

女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐

2026-05-17 15:49
張克群最近出版新書「我的大半生」，記錄人生半輩子和中國大半個世紀發生和經歷的那些難忘事與有趣人。照片背景院墻上是張克群用老舊CD做成的抽象藝術品。（記者楊青／攝影）

想念古建築 高曉松83歲母親張克群要返中養老

2026-05-17 02:19
一名美食網紅在社群媒體貼出收據，顯示她在比佛利山某餐廳用餐時，自帶蛋糕竟被收取110美元切蛋糕服務費。（示意圖取自Pexels網站）

她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元

2026-05-21 02:20
有華人在北加州一家知名中餐廳用餐後，因帳單上自動收取18%服務費而感到驚訝。（受訪者提供）

中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務

2026-05-21 02:19
像Costco或Sam's Club這樣的量販超市，雖然商品單價較低，但若買太多最後吃不完、放到過期，反而造成浪費。（記者子為／攝影）

以為在省錢？ 這7種「節儉」習慣恐讓你變窮

2026-05-18 22:32

超人氣

更多 >
周美青聲明盼安享餘年 馬英九：未經我過目同意 深表錯愕遺憾

周美青聲明盼安享餘年 馬英九：未經我過目同意 深表錯愕遺憾
重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境

重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境
川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘

川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘
川普坦言出席長子婚禮「時機不佳」：去不去都被罵

川普坦言出席長子婚禮「時機不佳」：去不去都被罵
真人版印地安那瓊斯 帶領考古團隊打破「外星人建造金字塔」謠言

真人版印地安那瓊斯 帶領考古團隊打破「外星人建造金字塔」謠言