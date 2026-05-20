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洛縣估值官潘傑夫競選連任 他長期深入社區、了解民意

記者邵敏／洛杉磯報導
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潘傑夫自2014年起擔任此職位，連任至今。（記者邵敏／攝影）
潘傑夫自2014年起擔任此職位，連任至今。（記者邵敏／攝影）

南加多位民選官員及社區領袖，5月18日齊聚亞凱迪亞，支持洛杉磯縣估值官潘傑夫（Jeffrey Prang）競選連任。潘傑夫2014年起擔任此職並連任至今，作為全美最大的估值官辦公室之一，該部門負責全縣房地產估值與財產稅評估工作。

回顧過去11年的估值官生涯，潘傑夫表示，他長期深入聖蓋博谷各城市，希望真正了解居民需求，更好服務選民。他提到，聖蓋博谷聚集大量新美國人，這些移民家庭珍惜美國價值、積極參與社區，讓他深受感動。

洛縣估值官辦公室負責全縣約250萬筆房地產與商業財產估值，總估值達2.2兆美元，每年為地方政府創造巨額房產稅收入，是城市、學區、消防與公共服務的重要財政基礎。談到改革創新，潘傑夫指出，該部門全面推動科技改革，將系統升級為數字化雲端系統，大幅提升效率與透明度。2025年洛杉磯爆發史無前例的野火，估值官辦公室僅用90天就完成1萬8000戶受災房屋的損失評估，讓災民及時獲得退稅。「如果使用舊系統，可能需上百估值員耗時一年完成。」

亞凱迪亞副市長鄭博仁、聯邦眾議員趙美心以及多位民選官員，肯定潘傑夫在推動房產稅減免宣傳、擴大語言服務、及深化社區夥伴關係上的具體成果。

潘傑夫感謝華裔社區的信任與支持，他強調，公共服務應對所有人開放，而他的連任競選始終圍繞這項簡單而重要的原則，「如果你不了解居民是誰，就無法代表他們，如果你不知道他們在想什麼，就無法真正代表他們的優先事項。」

南加多位民選官員18日齊聚，支持洛杉磯縣估值官潘傑夫競選連任。（記者邵敏／攝影）
南加多位民選官員18日齊聚，支持洛杉磯縣估值官潘傑夫競選連任。（記者邵敏／攝影）

房地產 洛縣 亞凱迪亞

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