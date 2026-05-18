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選區重畫 專家：削弱非裔、少數裔影響力

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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投票權律師Amir Badat表示，美國正重演重建時期後壓制非裔投票權的歷史。（...
投票權律師Amir Badat表示，美國正重演重建時期後壓制非裔投票權的歷史。（ZOOM截屏）

最高院日前推翻路易斯安納州兩個非裔占多數的國會選區重畫地圖，多位投票權倡議人士15日在美國社群媒體（American Community Media，ACoM）線上簡報會中警告，此舉恐削弱非裔及少數族裔政治代表性，並形容這是對1965年「投票權法」（Voting Rights Act）核心保障的重大打擊。

路易斯安納州國會選區重畫4月29日遭到最高法院推翻，大法官以六票對三票的結果，裁定路州必須重新畫分國會選區。在「路易斯安納州訴卡萊斯案」(Louisiana v Callais)中，保守派大法官的多數意見指出，民主黨聯邦眾議員費爾茲(Cleo Fields)代表的國會選區，畫分因素過度依賴種族考量。此裁決為全國各地進行更多選區重畫打開大門，可能有助共和黨鞏固對眾議院的控制。

來自北卡、任職南方社會正義聯盟（Southern Coalition for Social Justice）的投票權律師Mitchell Brown表示，最高院裁定後，「投票權法」第二條款的保障被大幅限縮。數十年來，該條款廣泛禁止投票時實行種族歧視，一直被解釋為允許、甚至在某些情況下要求，在選區重畫過程中使用考量種族因素的數據，以保護少數族群的投票權力。

Brown進一步解釋，過去少數族裔若認為選區劃分削弱其選票影響力，只需證明劃區結果不公平；如今法院提高標準，未來必須進一步證明是刻意針對少數族裔，才可援引該條款進行對少數族裔更公平的選區重畫。

Brown指出，包括田納西州在內，多個南方州政府迅速推動選區重劃，部分州甚至準備取消原本保障非裔代表性的選區。他認為，部分州政府錯誤解讀裁決，誤以為保護少數族裔選區本身已不合法。

來自「Fair Fight Action」的投票權律師Amir Badat則表示，美國正重演重建時期後的歷史。他指出，南北戰爭後，美國曾透過憲法修正案與「投票權法」大幅提升非裔政治參與，但隨後南方州政府又透過表面中立的法律壓制非裔投票權，如今情況類似。

Badat表示，此次裁決不只影響國會選區，未來州議會、市議會、教育委員會甚至學區的劃分都可能受影響。他引用研究指出，南方10州多達191個選區可能受影響，其中超過半數為非裔占多數選區。

路易斯安那州公共服務委員會委員Davante Lewis則透露，當地已陷入「前所未有的混亂」。他指出，最高法院裁決出爐時，路州原本已展開國會議員提前投票，甚至已有4萬2000張郵寄選票送出，但州長Jeff Landry卻以「維護選舉完整性」為由宣布暫停選舉，已投出的選票甚至可能不計入結果。

來自「Southern Poverty Law Center」的政策主任Jerome Dees指出，阿拉巴馬州面臨類似問題。他說，美國南方歷史上曾在重建時期短暫出現非裔國會議員，但隨後長達115年幾乎沒有非裔代表進入國會，如今恐再次倒退回那段歷史。

路易斯安納州 非裔 眾議院

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