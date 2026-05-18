民主黨州長候選人史泰爾 衝刺初選猛攻亞裔票倉

民主黨州長候選人Tom Steyer（站者）17日與橙縣地區亞裔和西裔代表會面，爭取支持。（Tom Steyer競選團隊提供）

距6月2日加州州長初選僅剩兩周，各候選人全面進入最後衝刺階段。民主黨 州長候選人、億萬富豪Tom Steyer（本報譯史泰爾）近日馬不停蹄展開「California You Can Afford（你負擔得起的加州）」巴士巡迴造勢，17日抵達橙縣 聖塔安那，積極爭取亞裔 、西裔和中間選民支持。

Steyer當天中午與橙縣地區亞裔社區代表會面，隨後接受亞裔媒體採訪。他表示，亞裔社區有大批的小型企業，很多亞裔家庭非常重視教育，亞裔民眾普遍關注的治安、住房、油價與教育問題，也都與他的競選理念不謀而合，也就是：降低生活成本，共建一個你我都擔負得起的加州。

通常被認為相對單純和安全的亞裔社區，近年一些商圈甚至社區也被遊民問題困擾。Steyer表示，他一向認為不應該有人在大街上流浪，所以解決遊民問題的第一要務是將遊民從大街上轉走，政府應該設立緊急安置系統，不僅讓遊民有安身之處，而且要解決遊民中高比例存在的精神困擾和藥物問題。這些年加州各級政府花了很多錢卻沒能真正解決問題，他認為很大原因是沒有解決配套問題，比如沒有真正解決的遊民心理安全問題，包括為他們提供有安全感的就餐空間、休閑空間、遛狗空間和隱私空間，讓他們重新進入正常和健康的生活軌道。

但與此同時，Steyer認為將遊民從大街上轉移，也不應該以造成正常社區的安全恐慌、干擾民眾現有的生活秩序為代價。他認爲，將目前尚未開發的公共地區開發成遊民安置區，是解決遊民流浪問題、又不打擾正常社區秩序兩全其美的好辦法。

現年68歲的Tom Steyer，出生在紐約市，父親為一家律師事務所的合夥人，他本人早年畢業於耶魯和史丹福。過去以對抗氣候變遷與進步派金主身分廣為人知。他原本是華爾街風險基金經理人，創辦舊金山Farallon Capital Management，累積數十億美元身家後轉型投入環保與政治運動，曾長期資助民主黨候選人與氣候倡議，也是前總統歐巴馬競選的最大金主之一。2020年Steyer曾角逐民主黨總統提名，但在初選後退選。

此次參選加州州長，Steyer主打「降低生活成本」與「改革能源價格」，並大量運用個人財力投入選戰。根據多家媒體統計，他目前已為此次選戰投入超過1億美元，是本屆最具財力的候選人之一。

Steyer近日密集展開巴士巡迴，主軸鎖定房價、電費與生活開銷等議題，希望吸引受高物價壓力影響的中產與年輕選民。他在聖塔安那的造勢活動特別聚焦亞裔和西裔社區，強調住房可負擔性與教育機會，並批評現任州府未能有效解決民眾生活壓力。

最新民調顯示，Steyer近期的支持率維持在14%至16%之間，暫居民主黨的貝西拉（Xavier Becerra）和共和黨的希爾頓（Steve Hilton）之後，排行第三。由於加州州長初選採「前二名晉級制」（Top-Two Primary），不分黨派由得票最高兩人進入11月決選，所以最後兩周選戰預期異常激烈。

Steyer表示，最後兩周他將全力以赴，「會比任何一名候選人都更加努力」；同時，他的競選大巴將會全州走透透，希望盡可能多地接觸選民，傾聽大家的聲音。

民主黨州長候選人、億萬富豪Tom Steyer近日馬不停蹄展開巴士巡迴造勢，17日抵達橙縣聖塔安那，爭取亞裔、西裔和中間選民支持。（記者楊青╱攝影）