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橙縣估價官選戰升溫 亞裔候選人挑戰現任

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橙縣現任估值官Claude Parrish面臨來自亞裔候選人Janet Keo ...
橙縣現任估值官Claude Parrish面臨來自亞裔候選人Janet Keo Conklin的挑戰，後者若當選，將成為橙縣史上首位女性估價官。（Janet Keo Conklin提供）

房價高企、生活成本持續攀升的背景下，橙縣估值官（Assessor）選戰升溫。現任估值官Claude Parrish面臨來自亞裔候選人Janet Keo Conklin的挑戰，後者若當選，將成為橙縣史上首位女性估價官。

Conklin現任橙縣拉帕瑪（La Palma）市議員，同時為企業主與社區倡議者。她表示，走訪橙縣各地與居民交流時，最常聽到的問題就是房價與可負擔性，「這是一個跨族裔、跨社區的共同焦慮。」她坦言，正是出於對現況的不滿與對房主權益的關注，決定投入選戰。

她主打公平與透明，承諾確保房產估值準確，讓民眾「該繳多少就繳多少，不多也不少」。同時，她提出將升級估值辦公室的科技系統，改善線上服務與資訊透明度，並提供更直接的民眾支援，協助屋主理解估值、申請減免或提出申訴。

在政策面上，Conklin強調將保護屋主，避免估值出現不合理暴增，並支持長者、退伍軍人等弱勢族群獲得應有的稅務減免。她也表示，將維護Proposition 13所確立的低稅率機制，確保評估結果反映真實市場，而非任意上調。

Conklin出生於柬埔寨難民家庭，父母於1970年代逃離紅色高棉政權，在南加州經營甜甜圈店維生。她自16歲起打工分擔家計，並在完成學業後進入爾灣加大（UCI）主修經濟與國際政治。

與此同時，現任估價官Parrish自2015年上任以來，正尋求連任。他在接受LAist的訪問時表示，「我喜歡這份工作，也認為自己做得不錯。」他強調自己「隨時可被聯繫」，並承諾若連任，將維持部門運作標準，確保房產稅年增幅不超過2%，同時爭取為辦公室員工加薪。

根據LAist報導，Parrish任內曾捲入職場不當行為調查，報告指出其違反性別歧視與報復政策，並涉及對一名有醫療狀況的下屬進行騷擾，為其連任之路帶來爭議。

橙縣房地產總估值超過8500億美元，相關稅收用於支持公園、警局等多項公共服務。估值官負責設定住宅與商業不動產的課稅價值、建立全縣財產名冊、核定稅務減免資格，並追蹤產權變動。在房價居高不下的南加州，該職位的政策走向，直接影響業主負擔與地方財政。

橙縣 亞裔 房價

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