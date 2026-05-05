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投票是否應出示身分證 11月公投

編譯組／綜合報導
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加州一項提案建議在今年11月的美國中期選舉中，要求州內選民在投票時，必須出示身分...
加州一項提案建議在今年11月的美國中期選舉中，要求州內選民在投票時，必須出示身分證明。圖為美國國務院展示的公民身分證樣本。（英文維基百科／美國國務院）

據洛杉磯KTLA電視台報導，加州官員於24日宣布一項提案，建議在今年11月的美國中期選舉中，要求加州選民在投票時出示身分證明，並強制選舉官員核實已登記選民的公民身分。此提案現須先通過修改加州憲法後，始能實行。

加州州務卿辦公室表示，根據現行法律，選民登記時必須進行宣誓，保證自己是美國公民，並出示證明身分的資料如出生日期、駕照號碼或社保編號的最後四個數字等，而作虛假宣誓者會受到懲處。

今年11月中期大選則要求以下的額外措施，並先通過修改加州憲法而實行：

•選民在投票站內，須出示政府核發的身分證明；若選民以郵遞投票，則須提供政府核發的身分證明號碼的最後四個數字；

•州政府應選民要求，會發放選民身分證；

•選舉官員每年報告加州各縣已核實公民身分的選民比例。

據美聯社報導，這項由共和黨支持的提案出台之際，正值全美對選舉程序的不信任情緒日益加劇，部分原因是川普總統未提供證據而聲稱2020年的大選存在廣泛的欺詐行為。

支持此一提案的人士認為，其他已實施選民身分證明措施的州，其選舉參與率有所提高，包括少數族群的投票率也見增加。

提案的共同發起人、加州眾議員德馬約（Carl DeMaio）在一項聲明中表示：「加州選民身分驗證建議對於恢復所有選民對我們選舉制度應有的信任和信心，是一項常識之舉及兩黨合作的共識表現。」

反對者則認為，這項提案或會威脅到符合資格、但可能沒有所需文件的選民的憲法權利，而且有關限制沒有必要，因為非公民投票本身已是非法的，而且極為罕見。

這種辯論反映了華盛頓兩黨在應否要求選民在登記時提供公民身分證明這一問題上，出現分歧，而這卻是川普總統的優先工作事項。

共和黨 美國公民 加州 公民身分證

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