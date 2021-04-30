逛好市多經過這區夫勸「別過去」 網友秒懂：很難抗拒

好市多東西多又實惠，是許多民眾最喜歡去的地方。示意圖／聯合報系資料照

好市多 （Costco ）的商品種類繁多，價格又實惠，常常吸引許多消費者光顧，也因此容易讓人買東西買到「失心瘋」，一名女網友日前逛好市多時聽到旁邊一對夫妻的對話，讓她忍不住笑了出來，過程貼到臉書 上也引起許多人共鳴。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，日前在逛好市多時，經過一對夫妻身邊，聽到男生阻止他太太說「不要過去！ 過去就會有欲望」，原PO聽了一頭霧水，朝了男生所說的方向看過去，讓她當場笑了出來。

原來男生所說的地方是食物區，有麵包蛋糕、冷藏冷凍、熟食沙拉等，「都是各種誘惑，都會很想買！德國豬腳跟馬芬就是秒拿的那種」，原PO看看自己的推車裡也擺滿了許多食物，忍不住笑說「果真是走進欲望區很難不手癢」。

貼文讓許多有相同經驗的網友超有感，「所以我老公都不陪我去逛，因為有壯丁跟配送服務，肯定大搬特搬啊~~哈哈哈哈哈」、「那區太好買了，真的不要過去」、「都不要去，就沒有慾望了」、「進好市多請奉行三不政策：不好奇、不靠近、不接觸」、「好中肯。每次去都說沒要買什麼，出來都買了一堆」、「而且常常買了本來不買的，該買的忘了買」、「我前幾天去在入口看到一對母女在互相提醒：只買要買的東西！只買要買的東西」。