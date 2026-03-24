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車廠爆搶鋁潮 最快4個月恐被迫減產

編譯季晶晶／綜合外電
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受中東戰火影響，全球主要汽車製造商正恐慌性搶購鋁材。示意圖。（路透）
受中東戰火影響，全球主要汽車製造商正恐慌性搶購鋁材。示意圖。（路透）

中東戰火延燒進入第四周，全球主要汽車製造商正恐慌性搶購鋁材。業界憂心，若衝突持續，關鍵原料庫存可能在數月內耗盡，衝擊汽車生產。

金融時報報導，受電力中斷與航運瓶頸影響，巴林鋁業（Aluminium Bahrain）、卡達鋁業（Qatalum）等波斯灣地區生產商相繼減產。鋁材廣泛用於汽車、航太與建築，當前供應鏈明顯趨緊。多名汽車零件與鋁業高層透露，車廠正積極建立應急庫存，一名生產商主管直言，若情勢持續，恐慌性買盤將進一步升溫，且這次情況與過去危機不同。

西方車廠反映，取得新鋁材遭遇困難，目前依賴預計僅能維持數月的庫。部分車廠儘量使用回收廢金屬。日本車廠與供應商更考慮重啟自2022年後因俄烏戰爭而抵制的俄羅斯鋁材，因「別無選擇」。

歐洲、美國與日本皆為波灣鋁材的主要進口地。該區域約占全球精煉鋁產量近一成，歐洲約14%、日本約25%的進口仰賴當地供應。

一名日本汽車供應商高層形容，市場出現「巨大騷動」，若中東供應持續受阻，其工廠恐在四個月內被迫減產。部分產品如製造輪圈所需的合金及車用鋁錠，已出現嚴重短缺。

戰事爆發後，倫敦金屬交易所鋁價一度飆漲12%，美國、歐洲與日本的區域溢價漲幅更為劇烈。

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