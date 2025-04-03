汽車零件關稅5/3前生效 加州維修廠：修車費勢必調漲

加州數家汽車維修廠老闆受訪表示，受到銷美車輛零件徵收25%關稅的影響，未來汽車維修費用勢必調漲。（中央社）

川普 對銷美汽車部分零件課徵25%關稅 將於5月3日前生效，加州 數家汽車維修廠老闆接受中央社記者訪問時表示，未來維修費用勢必調漲，目前供需市場已陷混亂，排氣管等特殊零件尤為短缺，預期一季過後各個零件漲幅將更為明朗。

根據美國聯邦公報，美國總統川普（Donald Trump）對銷美車輛徵收的25%關稅，將於美東時間4月3日上午12時1分生效；川普對車輛零件課徵的25%關稅將於5月3日前生效。關稅不僅將推升購車成本，美國消費者恐怕也將負擔更高的汽車維修費用。

在加州聖荷西（San Jose）經營維修廠的台僑李永馨告訴記者，隨著汽車零件價格上漲，將告知顧客整體維修費用也會增加，「一定會調漲，顧客基本上能理解」。

他表示，汽車零件進口商會先受到衝擊，維修廠約在一季過後才能逐漸掌握各款零件的漲幅，包括原廠和副廠的進口貨品漲幅，他估計至少調漲10%至20%。

李永馨並指出，加州車輛竊盜案件頻繁，已導致部分零件、如排氣管的觸媒轉換器出現市場混亂情形，「這類零件一個月或許最多只能做3、4個，但可能需要上百個」。他一週會接到3至4件車窗遭砸破的單，一個月至少會接到1至2件汽車被偷的單。

他進一步說明，觸媒轉換器原本少則1200至1500美元，更貴的要價3000至4000塊美元，市場混亂加上關稅來襲，這類特殊零件價格將明顯上漲。

另一家在加州東灣的維修廠老闆修克里（Yama Shokuri）也向記者表示，他預計調漲費用，並憂心「徵收關稅後的產品價格恐讓一些人降低需求，因為成本太高了」。

修克里說，他的業務60%至70%來自歐洲車；相較日系車，歐洲車的零件取得更為困難，很多零件包括保險桿保護套、車用面板都是在其他國家製造後運到美國。

他也指出，許多汽車零件像是感應器，目前供應商不少，為爭取生意還會提供價格優惠，但是關稅生效後，預料供應商將減少，這將使得價格更進一步上升，「我們將不得不支付更高費用來購買這些零件，通過海關、物流等等各種費用也會增加」。

修克里無奈表示，這個國家正經歷很大變化，對一般民眾來說似乎不利，他感到美國人民，尤其是中產階級都在承受物價飆升的痛苦，大家也都會受到關稅政策的影響。

根據有線電視新聞網（CNN），汽車服務公司Cox Automotive產品顧問總監查維克（Skyler Chadwick）認為，「幾乎可以肯定，關稅會導致（車輛）零件成本上升，而零件成本可能占維修費用的40%甚至更多」。

查維克並指出，「任何一家經銷商或維修廠的零件，都是由來自世界各地的零件所組成，宛如一個零件聯合國」，這個供應鏈已是全球跨國產業，影響不可小覷。