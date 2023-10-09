三缸引擎不再是洪水猛獸 美國市場也逐漸買單

代號G16E-GTS的1.6升三缸渦輪增壓引擎。（取材自Toyota）

在排放法規更趨嚴格的情況下，美國的汽車產業正在發生變化，不僅是汽車本身，還包括引擎蓋下的內容。最近的數據揭示了一個有趣的趨勢：三缸引擎逐漸持續上升情況，而六缸和八缸引擎的地位正逐漸滑落。

2019年之前，美國三缸引擎汽車的新車銷售占比基本上為零。 然而，自2019年第一季以來，三缸引擎的滲透率每季都在成長，到2023年第二季末攀升至5.6%，並在第三季部分時間接近6.2%。市場研究調查機構S&P Global Mobility主管Tom Libby表示，包括Buick Encore GX、Ford Bronco Sport及Chevrolet Trailblazer等車款的問世，帶動市場對於三缸引擎的需求。

四缸引擎仍然是美國最受歡迎的動力系統。事實上，去年其市占率已增至57.2%。 同時，對六缸汽車的需求有所下降，目前六缸汽車占銷量的比例為26.8%，低於去年的28.6%。 八缸引擎的份額也從2022年的11.5%下降到今年的10.9%。