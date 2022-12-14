IHS更新正面碰撞測試 15休旅車僅「這兩輛」過關

小改款美規Ford Escape。（取材自Ford）

休旅 車近年在全球市場大有斬獲，成為最夯的暢銷車款，但更訴求家庭及承載的特性，對於安全的需求也更高。美國高速公路安全保險協會(IIHS)針對15台市面上的中小型SUV發布了更新後的正面重疊碰撞測試的結果，該測試側重於碰撞對後座乘員的影響，結果15款測試新車之中，只有兩款獲得良好評價。

這兩款車分別是美版Ford Escape(Kuga)和Volvo XC40，而所有其他車型都被發現存在某些缺陷，並且至少在IIHS檢查的四個測量類別中有發現保護不足之處。

Volvo XC40。（取材自Volvo）

這個最新測試主要是為消費者提供更多有關後座乘客在事故中的乘坐安全資訊。 IIHS表示，因為後座乘客往往是年幼的兒童或老人，所以特別追加這些全新的測試，碰撞測試和以前的正面40%潰縮碰撞是一樣的，只是增加了一個駕駛座後方女性假人參與計算。

其中，部分車款配備的新型安全帶配備有感測器，可以在碰撞發生前將乘客拉到正確的座位位置，從而減少乘客在碰撞過程受到的傷害，確保乘客不會因為衝撞滑行產生更多傷害。此外，安全氣囊則必須防止假人的頭部接觸堅硬的表面，例如窗戶或前面的座椅靠背。

這次的測試更著重於後座乘客的保護。（截圖自IIHS官網）

事實上，這就是TOYOTA RAV4 在這次測試無法拿到最高評價的原因。與Escape 和XC40一樣，RAV4在大多數項目都表現出色，但由於第二排乘客的膝部安全帶從理想位置移到了腹部，因此被扣分，假人的頭部也滑到了側邊安全氣簾下方，使乘客面臨更大的受傷風險。

Audi Q3、Nissan Rogue和SUBARU Forester在胸部受傷風險測試中均獲得Marginal (及格邊緣)結果。與此同時，九款被評為Poor (不及格) 成績的車輛是Buick Encore、Chevrolet Equinox、Honda CR-V、Honda HR-V、Hyundai Tucson、Jeep Compass、Jeep Renegade、Mazda CX-5，以及Mitsubishi Eclipse Cross。

IIHS以更新後的正面碰撞測試來測試15款市售休旅。（截圖自IIHS官網）

這些車輛的缺陷包括安全帶對假人施加過大壓力，以及一些假人的頭部最終落在安全氣囊和車窗玻璃之間，而在Jeep Renegade的案例中，假人的頭部實際上更撞到了C柱。之所以選擇這些車輛，是因為在之前進行的正面重疊碰撞測試中，它們都獲得了「Good」（良好）評價。 現在，以完全相同的方式進行測試，除了在後座上添加了一個假人外，只有兩台車可以持續保持這個水準。

在Jeep Renegade的案例中，假人的頭部實際上更撞到了C柱。（截圖自IIHS官網）

IHS 總裁大衛·哈基 (David Harkey) 說，由於汽車製造商的改進，與25年前相比，今天大多數車輛的駕駛在正面碰撞中喪生的可能性降低了近50%。 我們更新後的測試對製造商來說是一個挑戰，要將這些相同的防護性帶到後座乘客，Escape和XC40的出色表現表明這是可能的。