戰爭讓俄稀有金屬供應受擾 EV電池業者漲價因應

日經新聞報導，俄烏戰爭導致稀有金屬供應受擾，一些電動車電池製造業者被迫漲價因應。圖為美國通用汽車工人組裝電動車。(路透)

全球供應鏈受擾和烏克蘭戰爭正導致稀有金屬等材料供應短缺，鋰、鈦與鈀金價格飆高，迫使電動車電池製造業者等依賴這些原料的公司漲價或另尋供應商因應。

日經新聞報導，位於日本 神奈川縣的電動汽車 鋰電池製造業者Envision AESC今年春季調漲產品價格，要求包括日產汽車在內的車用電池客戶接受多達10%的漲價幅度，藉此因應氫氧化鋰價格上漲。氫氧化鋰是用於生產鋰電池的重要原料，俄羅斯 占該原料全球出口的6%。

用於電動車電池的高純度鋰供應尤其短缺。根據產業主管的說法，鋰價比去年飆漲近十倍。此外，包括鎳、銅在內的其他金屬價格也上漲，這讓電池製造商面臨把更高成本轉嫁給客戶的壓力。

製造業者尤其擔心來自俄羅斯的稀土金屬供應，例如川崎重工正考慮把採購鈦的來源，從俄羅斯轉往其他供應國，以避免未來幾年必須因應與俄羅斯相關的政治風險。俄羅斯占全球逾40%的鈦生產。

日本鈦金屬產品製造業者東邦鈦金屬公司已決定應客戶要求，讓位於沙烏地阿拉伯的工廠增產，在9月前將產能利用率提高逾10%。該公司主要從加拿大和印度進口鈦礦石。

俄羅斯也占全球40%的鈀金生產。鈀是用於製造汽車觸媒轉化器的重要稀有金屬。歐洲一個貴金屬產業組織在4月暫停讓幾家俄羅斯鈀精煉業者從認可名單中暫時除名，英國則在5月宣布對來自俄羅斯的鈀進口加徵關稅。

直到今年春季前，由於汽車生產減少，使得市場預期鈀金供應過剩。然而，日本4月從俄羅斯的鈀進口量較3月減少一半，鈀金價格開始攀升。三菱汽車試圖利用期貨交易取得穩定的鈀供應，但該公司表示，這類措施效果有限，正忙著開發使用較少鈀金原料的觸媒轉化器。