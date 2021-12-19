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車開到一半儀表板現「金黃水龍頭」 網喊：先停車再說

編譯中心／綜合報導
一名網友開車到半途，車子出現了「金黃色水龍頭」符號讓她不知所措。（截自爆系知識家臉書）
一名網友開車到半途，車子出現了「金黃色水龍頭」符號讓她不知所措。（截自爆系知識家臉書）

令人眼花撩亂的汽車儀表板燈號知識學問大，如果搞不懂燈號亮起表示的意義，可能會讓車子造成損壞，甚至開車時發生危險。一名網友在臉書上傳照片，愛車出現了「金黃色水龍頭」的符號，讓當時正開車在半路上的她，瞬間不知所措。

她表示，自己開車到一半，金黃色水龍頭的燈號一直閃，讓她非常疑惑「這是代表什麼意思？又該採取什麼措施呢？」

底下不少網友留言提供解答，並指出那是引擎燈標誌，代表引擎出問題了，一定要牽去修車。還有人說，比較常見是缺水導致溫度過高，建議停靠路邊停駛，避免更嚴重的傷害。

「引擎部位警示，要回原廠插電腦看代號查問題」、「大保養時間到了」、「該花的跑不掉」、「不是好事」。不過也有人認為先別急，因為有時是機油的問題，先換機油試試看，電瓶也會造成亮燈。

更有人分享慘痛經驗表示，之前開在高速公路，燈亮水箱破，引擎直接掰掰。還有人說，「當時就是亮這燈號，自己不以為意繼續開，結果燒了12萬修引擎室，若再來一次，我會選擇讓車拖去修理廠，不花冤枉錢。」

另外，也有其他人分析，亮黃燈或橘燈表示車子沒有立即問題，還是可以繼續行駛，只是車子的效能會減低，但車主仍要安排時間好好去車廠檢查。

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