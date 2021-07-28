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東南亞疫情波及 豐田Lexus等車款暫時停產

編譯洪啟原／綜合外電
豐田汽車宣布，兩座日本工廠將在8月分別停產Lexus和Land Cruiser長達數日。(路透)
豐田汽車宣布，兩座日本工廠將在8月分別停產Lexus和Land Cruiser長達數日。(路透)

豐田汽車宣布，兩座日本工廠將在8月分別停產Lexus和Land Cruiser多日，表示東南亞新冠疫情持續升溫，正擾亂零件生產。

豐田表示，田原市工廠生產Lexus LS和Lexus IS系列車款的產線，預計8月3日至6日停工。吉原廠的Land Cruiser和其他型號車款的產線，預計8月5日起停工兩日。這兩次停工預估減產5000輛車。

在車用晶片吃緊持續衝擊全球汽車生產之際，疫情的擾亂正對東南亞國協的供應鏈構成新威脅。豐田已宣布三座泰國工廠暫時停產，這與當地一家線束供應商受疫情衝擊有關。

來自越南的零件短缺，讓豐田富士松工廠被迫停工，時段包括29至30日，和8月2日至4日。這兩次停工預料減產約3,000輛Alphard和Vellfire Minivans系列車款。

全球晶片吃緊也正造成影響。豐田位於愛知縣的高岳工廠，部分產線預計8月2日至6日停工，因為晶片供應不足。這個工廠生產Corolla和Corolla Touring系列車款。這次停工預估減產9,000輛車。

豐田 疫情 晶片

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