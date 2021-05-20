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SK Innovation傳和福特聯手 在美成立電池合資事業

編譯陳律安／綜合外電
SK Innovation將和福特聯手，在美成立新的電池合資公司。路透
SK Innovation將和福特聯手，在美成立新的電池合資公司。路透

消息人士20日透露，南韓電池製造商SK Innovation和美國車廠福特將宣布在美國成立電池合資事業，以確保穩定的電動車電池供應。

韓聯社報導，知情人士表示，SK Innovation和福特汽車計劃在20日稍晚公布合作備忘錄，時間點正值南韓總統文在寅本周前往華府會晤美國總統拜登；這場韓美峰會將探討諸多雙邊議題，包含兩國在電池產業的合作。

SK Innovation是南韓第三大財團SK集團旗下的電池部門，目前已在美國喬治亞州斥資26億美元興建電池工廠，該工廠將為福特電動皮卡F-150供應電池。

SK Innovation在與福特成立新的合資事業前，才在上月和規模更大的本國同業LG Energy Solution，就電池商業機密的訴訟達成和解，代價是同意支付18億美元。這讓SK Innovation避免最糟糕的局面，若未達成和解，該公司將面臨十年的進口禁令，只能放棄喬治亞州的工廠，而這也會打擊拜登政府推動電動車的計畫。

外界預期，SK Innovation與福特的合作模式，將近似LG Energy Solution和通用汽車的結盟。LG Energy Solution和通用正在俄亥俄州和田納西州合作興建電池工廠。

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