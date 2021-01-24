車用晶片大缺貨 德車廠被迫減產

車用晶片短缺，德國車廠戴姆勒（Daimler）在德國最大的不來梅（Bremen）廠因此被迫減產，圖為該廠生產的賓士（Mercedes-Benz）C系列轎車。圖／戴姆勒提供

德國 經濟部長阿特麥爾致函台灣 政府，希望協助提高汽車 晶片供給量。事實上，德國車廠因晶片缺貨已被迫減產，短期內情況難以改善，影響德國經濟復甦的腳步。

德國「商報」（Handelsblatt）15日報導，由於晶片短缺，戴姆勒（Daimler）在德國最大的不來梅（Bremen）廠近日被迫減少工人的上班時數，下月甚至可能暫停組裝作業，奧迪（Audi）和福斯（Volkswagen）部分生產線目前也被迫暫停。

專精供應鏈管理的Inverto顧問公司執行長普肯（Thibault Pucken）警告，車用晶片缺貨的情況至少將持續6個月、最長可到9個月。

疫情刺激民眾對智慧型手機和筆記型電腦的需求，各大廠紛紛下單和拉高庫存是車用晶片缺貨的原因之一；普肯指出，汽車的生命週期相對長，因此經常用上一代的晶片，相較於消費電子產品對半導體業來說比較沒利潤。

車用晶片短缺也與汽車需求反彈有關，去年上半年封城後突然回溫，德國英飛凌（Infineon）和荷蘭恩智浦（NXP）等主要汽車晶片製造商產能跟不上，偏偏接受委託的台積電等代工廠產能也吃緊。

恩智浦執行長席福（Kurt Sievers）表示，需求反彈的速度遠超過預期，一些客戶太晚下單，交貨時間只好延長。

晶片大缺貨造成汽車工業減產，「薩布呂肯日報」（Saarbrücker Zeitung）23日報導，德國汽車工業協會（VDA）和部分車廠代表日為因此專程請求經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）協助，

報導引述經濟部官員指出，阿特麥爾憂心汽車工業減產會影響德國經濟復甦的腳步，因此致函台灣政府請求協助，不過還沒收到回音，德國汽車工業的代表也已經與台積電接觸。