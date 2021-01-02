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比爾蓋茲是金主！這家熱門電池新創可望挑戰特斯拉

編譯林奇賢／綜合外電
若電池新創QuantumScape成功的話，特斯拉（Tesla）可能面臨新的挑戰。路透
若電池新創QuantumScape成功的話，特斯拉（Tesla）可能面臨新的挑戰。路透

2020年電動車題材發威，而電池新創QuantumScape去年底的漲幅，更是將這股狂熱帶上新高。即便該公司迄今尚未獲利，但卻受到投資人熱烈追捧，並吸引比爾蓋茲、德國車廠福斯（Volkswagen）等大咖的投資，且若該公司成功的話，特斯拉（Tesla）可能面臨新的挑戰。

華爾街日報報導，QuantumScape股價自去年11月掛牌以來就一飛沖天，12月初展示固態電池的試驗結果大有可為，股價應聲衝高，如今市值約440億美元，比美國汽車大廠福特（Ford）還高。若投資人押注無誤，那特斯拉的未來就令人擔憂了。

長期以來，固態電池被視為讓當前電動車進一步突破的方式之一。一輛特斯拉電動車或BMW i3，和手機一樣都是由液態電池供電；這種電池都有液態電解液，不僅笨重且容易過熱。在發生五起電池起火事件後，通用（GM）去年11月召回6.9萬輛旗下品牌雪佛蘭（Chevrolet）的Bolt電動車。

發展固態電池不需電解液，也免於起火的風險。QuantumScape開發的鋰金屬電池，將鋰金屬作為負極材料，不僅進一步縮小體積，且可望用較低成本承載更多電量。壓低成本也很關鍵，畢竟電動車長期受限於成本相對較高的電池，致使電動車比汽車貴。

固態電池的優點還包括快速充電及較長的電池壽命。QuantumScape去年12月稱，即便在充過800次電的情況下，該公司的電池仍能在15分鐘內充飽80%電力。如此將讓電動車的車主跟擁有汽車更沒差別。

電池產業有許多人視固態電池為未來最有可能發展的科技。特斯拉執行長馬斯克顯然不這麼認為。特斯拉在去年9月「電池日」活動上談到的多項技術發展，就獨缺固態電池。馬斯克在第3季法說會上向分析師表示，就節省電池空間而言，去除傳統的負極，「聽起來並沒那麼好」。

特斯拉對固態電池抱持的懷疑態度，可能也和其電池技術有關，讓特斯拉較難採用固態電解質。特斯拉是用捲起來的圓柱型（cylindrical）電池，而競爭對手通常是用疊起來的方型（prismatic）電池。由於固態電池比液態電池脆，所以疊起來會比捲起來更為容易。

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