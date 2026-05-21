我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擎天崗「野戰」情侶到案 2人還是男女朋友...喊很後悔

每天都在吸 醫揭常見「五大生活香味」傷腎排行榜

先前急招智駕測試員 特斯拉宣布監督版FSD將在中國使用

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
特斯拉創始人馬斯克和幼子前陣子隨川普訪問北京。（路透）
特斯拉創始人馬斯克和幼子前陣子隨川普訪問北京。（路透）

特斯拉Tesla）官方21日在社交平台X發布最新部署動態，宣布監督版FSD（Full Self-Driving，全自動輔助駕駛）將支持在中國使用。

Tesla於X發文指，監督版FSD已在以下國家推出：美國、加拿大、墨西哥、波多黎各、中國、澳洲、紐西蘭、南韓、荷蘭、立陶宛，這是Tesla首次正式宣布在中國推出FSD功能。

每日經濟新聞先前報導，特斯拉中國官網於本月14日密集開出多個智能駕駛測試職位，涵蓋智駕測試技師、智駕測試工程師及智駕場地測試專員等崗位。上述職位均隸屬Autopilot研發部門，涉及實車測試、法規跟蹤及跨團隊協作，招聘描述中明確提及「加速完全自動駕駛」、「主動安全功能」及「Autopilot整車級測試」等核心任務。值得注意的是，「跟蹤中國認證和監管法規變化」亦被列為工作職責之一。

報導指出，測試職位包含北上廣深等多個中國大城市，意味著測試網路進一步鋪開。

特斯拉首席財務官塔尼亞（Vaibhav Taneja）上月23日在第1季財報電話會議上表示，目前正與中國監管部門保持密切溝通，力爭在今年第三季獲得FSD在中國的全面批准。

特斯拉副總裁陶琳2月表示，特斯拉輔助駕駛資料無需出境，並會嚴格遵守中國資料合規要求。目前，特斯拉已在中國建立本地AI訓練中心，部署本土化訓練能力，為後續更大規模落地做準備。

特斯拉 Tesla 立陶宛

上一則

福特將推出7種新車型 要在歐洲、中企搶市場

延伸閱讀

特斯拉全自動輔助駕駛將登陸？北上廣深急招智駕測試技師

特斯拉全自動輔助駕駛將登陸？北上廣深急招智駕測試技師
中國電車「借道入美」 加州官員緊急示警求聯邦介入

中國電車「借道入美」 加州官員緊急示警求聯邦介入
英媒：中AI影片生成技術已超越美國

英媒：中AI影片生成技術已超越美國
川普訪中帶黃仁勳、馬斯克等17家企業高層 各有哪些盤算？

川普訪中帶黃仁勳、馬斯克等17家企業高層 各有哪些盤算？

熱門新聞

中國車企奇瑞汽車2025年6月在南非約翰尼斯堡舉行的發布會上，展出瑞虎8和瑞虎9車型。（路透）

憑更具競爭力價格 中國車企在南非擴大市占

2026-05-15 23:50
中國車企迅猛的出海趨勢，讓深耕歐洲市場多年的歐美老牌車企倍感壓力。美國汽車製造商福特發布，到2029年公司將在歐洲推出七款新車型，以期提振疲軟的乘用車銷量，對抗來自中國競爭對手的激烈競爭，並保持在歐洲商用車市場的優勢。（路透）

福特將推出7種新車型 要在歐洲、中企搶市場

2026-05-19 02:50
不少民眾想以舊換新，但發現舊車的貸款高於新車車價，出現不少「溺水車主」。（美聯社）

美國面臨「車貸泡沫」民眾賣車不夠還貸款

2026-05-03 20:10
面對中國車企的強勢崛起以及銷量的連年下滑，保時捷中國CEO潘勵馳承認，市場環境確實嚴峻，但並未動搖品牌的長期戰略。（路透）

保時捷高層曾稱「小米不配跟我們比」但在中國Q1銷量暴跌2成

2026-05-02 03:30
小米科技已註冊多枚「尋天」（SKYNOMAD）商標，擬以此打造獨立汽車子品牌，替代先前網傳的YU9車型命名。「尋天」將與主品牌「小米」進行差異化定位，用於增程式車型和房車系列。（路透）

小米註冊多枚「尋天」商標替代YU9 或成獨立汽車子品牌

2026-05-09 02:50
Cybercab是一款標榜沒有方向盤與踏板的自駕計程車，於2024年秋季首次亮相，馬斯克當時表示，該車款預計在2027年問世。 美聯社

自駕計程車上路？馬斯克宣布特斯拉Cybercab開始生產 38秒影片曝光

2026-04-24 08:10

超人氣

更多 >
401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情
蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見
房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件

房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件
俄中國力差距現形 普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」

俄中國力差距現形 普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」
女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」

女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」