先前急招智駕測試員 特斯拉宣布監督版FSD將在中國使用

特斯拉創始人馬斯克和幼子前陣子隨川普訪問北京。（路透）

特斯拉 （Tesla ）官方21日在社交平台X發布最新部署動態，宣布監督版FSD（Full Self-Driving，全自動輔助駕駛）將支持在中國使用。

Tesla於X發文指，監督版FSD已在以下國家推出：美國、加拿大、墨西哥、波多黎各、中國、澳洲、紐西蘭、南韓、荷蘭、立陶宛 ，這是Tesla首次正式宣布在中國推出FSD功能。

每日經濟新聞先前報導，特斯拉中國官網於本月14日密集開出多個智能駕駛測試職位，涵蓋智駕測試技師、智駕測試工程師及智駕場地測試專員等崗位。上述職位均隸屬Autopilot研發部門，涉及實車測試、法規跟蹤及跨團隊協作，招聘描述中明確提及「加速完全自動駕駛」、「主動安全功能」及「Autopilot整車級測試」等核心任務。值得注意的是，「跟蹤中國認證和監管法規變化」亦被列為工作職責之一。

報導指出，測試職位包含北上廣深等多個中國大城市，意味著測試網路進一步鋪開。

特斯拉首席財務官塔尼亞（Vaibhav Taneja）上月23日在第1季財報電話會議上表示，目前正與中國監管部門保持密切溝通，力爭在今年第三季獲得FSD在中國的全面批准。

特斯拉副總裁陶琳2月表示，特斯拉輔助駕駛資料無需出境，並會嚴格遵守中國資料合規要求。目前，特斯拉已在中國建立本地AI訓練中心，部署本土化訓練能力，為後續更大規模落地做準備。