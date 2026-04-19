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加速市場布局 特斯拉「自駕計程車」Robotaxi進軍達拉斯、休士頓

中央社／舊金山18日綜合外電報導
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德州奧斯汀南國會大道（South Congress Avenue）上，一輛特斯拉...
德州奧斯汀南國會大道（South Congress Avenue）上，一輛特斯拉無人計程車在街道上行駛。(路透)

美國電動車大廠特斯拉18日表示，已在達拉斯與休士頓推出自動駕駛計程車（Robotaxi）服務，標誌其自去年在德州奧斯汀啟動這項業務以來，正加速擴大在美國的布局。

路透報導，特斯拉（Tesla）透過其官方自動駕駛計程車帳號在X發布消息，並附上兩段影片，展示其最暢銷的Tesla Model Y在這兩座城市行駛的畫面，車輛前排座位沒有人類駕駛或監控人員。

特斯拉也在兩張地圖中標示服務範圍，但未透露車隊規模和收費方式等細節。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）轉發這則貼文說：「在達拉斯與休士頓試試特斯拉Robotaxi吧！」

與此同時，自動駕駛計程車產業正重新獲得動能，谷歌（Google）母公司Alphabet旗下的Waymo與亞馬遜（Amazon）旗下的Zoox都在加速推動這項新興業務發展。

擴展自動駕駛計程車服務以及更廣泛採用其自動輔助駕駛（Full Self-Driving, FSD）系統，是特斯拉成長策略的核心。馬斯克已逐漸將公司發展重心從電動車轉向人工智慧（AI）與機器人相關應用。

特斯拉最初在奧斯汀（Austin）部分區域推出小規模自動駕駛計程車服務，並配備安全監控人員並實施其他限制，之後逐步擴大服務範圍並降低人為介入。

此外，特斯拉去年也在舊金山灣區（San Francisco Bay Area）推出叫車服務。

馬斯克先前預測自動駕駛計程車服務將在2025年底於美國多個城市廣泛運作，不過這項目標目前尚未完全實現。

馬斯克 電動車 休士頓

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