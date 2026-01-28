特斯拉2款車將停產 馬斯克主攻人形機器人

Model S與Model X是特斯拉發表第一代電動車Roadster之後，最早推出的主力車款，先是於2012年推出Model S房車，3年後推出Model X休旅車。圖為Model X。(路透資料照)

特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克 （Elon Musk）今天宣布Model S、X兩個車款將停產，並計劃把加州佛利蒙特（Fremont）的工廠改用於製造Optimus人形機器人 。

美國財經媒體CNBC報導，馬斯克在公司第4季財報電話會議中說：「是讓Model S和X這兩項計畫光榮退役的時候了。如果各位有意買Model S或X，現在正是下單的時機。」

Model S與Model X是特斯拉發表第一代電動車Roadster之後，最早推出的主力車款，先是於2012年推出Model S房車，3年後推出Model X休旅車。然而隨競爭加劇，特斯拉不斷調降這兩款車的價格。

特斯拉官網顯示，目前Model S的起跳價格約為9.5萬美元，Model X則約為10萬美元。

特斯拉目前最暢銷的車款，是價格較親民的Model 3和Model Y。公司去年交車量達159萬輛，這兩款就占了97%。Model 3現行起售價格約為3.7萬美元，Model Y約為4萬美元。

在今天發布的財報中，特斯拉有史以來首度出現年度營收下滑，過去4個季度中就有3季銷售下跌。馬斯克一直試圖將外界焦點從傳統電動車，轉向一個自駕車和人形機器人的未來，而這些領域中，特斯拉目前幾乎沒有任何實質業務。

特斯拉目前在發展Optimus，目標是未來將這款雙足、具人工智慧（AI）的人形機器人販售至工廠作業甚至育兒等多元應用。公司在新聞稿中表示，計劃於本季公布Optimus第3代設計，這將是首款以量產為目標的版本。

馬斯克在電話會議上表示，加州佛利蒙特原本生產Model S和Model X的產線，將被改造成年產能達100萬台的Optimus生產線。

馬斯克指出，由於Optimus涉及全新的供應鏈，與現有汽車零件幾乎沒有共通點。特斯拉預計將增加佛利蒙特廠的人力，以大幅提高產能。