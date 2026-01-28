我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛妻每月有100萬零用錢 布魯克林無懼開撕貝克漢家族

富裕華男炫耀易找女人 庭上不認殺妻及縱火罪

特斯拉2款車將停產 馬斯克主攻人形機器人

中央社即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Model S與Model X是特斯拉發表第一代電動車Roadster之後，最早推出的主力車款，先是於2012年推出Model S房車，3年後推出Model X休旅車。圖為Model X。(路透資料照)
Model S與Model X是特斯拉發表第一代電動車Roadster之後，最早推出的主力車款，先是於2012年推出Model S房車，3年後推出Model X休旅車。圖為Model X。(路透資料照)

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天宣布Model S、X兩個車款將停產，並計劃把加州佛利蒙特（Fremont）的工廠改用於製造Optimus人形機器人

美國財經媒體CNBC報導，馬斯克在公司第4季財報電話會議中說：「是讓Model S和X這兩項計畫光榮退役的時候了。如果各位有意買Model S或X，現在正是下單的時機。」

Model S與Model X是特斯拉發表第一代電動車Roadster之後，最早推出的主力車款，先是於2012年推出Model S房車，3年後推出Model X休旅車。然而隨競爭加劇，特斯拉不斷調降這兩款車的價格。

特斯拉官網顯示，目前Model S的起跳價格約為9.5萬美元，Model X則約為10萬美元。

特斯拉目前最暢銷的車款，是價格較親民的Model 3和Model Y。公司去年交車量達159萬輛，這兩款就占了97%。Model 3現行起售價格約為3.7萬美元，Model Y約為4萬美元。

在今天發布的財報中，特斯拉有史以來首度出現年度營收下滑，過去4個季度中就有3季銷售下跌。馬斯克一直試圖將外界焦點從傳統電動車，轉向一個自駕車和人形機器人的未來，而這些領域中，特斯拉目前幾乎沒有任何實質業務。

特斯拉目前在發展Optimus，目標是未來將這款雙足、具人工智慧（AI）的人形機器人販售至工廠作業甚至育兒等多元應用。公司在新聞稿中表示，計劃於本季公布Optimus第3代設計，這將是首款以量產為目標的版本。

馬斯克在電話會議上表示，加州佛利蒙特原本生產Model S和Model X的產線，將被改造成年產能達100萬台的Optimus生產線。

馬斯克指出，由於Optimus涉及全新的供應鏈，與現有汽車零件幾乎沒有共通點。特斯拉預計將增加佛利蒙特廠的人力，以大幅提高產能。

特斯拉 馬斯克 人形機器人

上一則

打開車內燈為什麼大人很激動？網友共鳴有童年陰影

延伸閱讀

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠
史上最大IPO 馬斯克擬於6月讓SpaceX掛牌上市

史上最大IPO 馬斯克擬於6月讓SpaceX掛牌上市
馬斯克：已在德州推「全自駕」計程車 Optimus機器人明年底上市

馬斯克：已在德州推「全自駕」計程車 Optimus機器人明年底上市
自研晶片AI5有進展 特斯拉Dojo 3復活

自研晶片AI5有進展 特斯拉Dojo 3復活

熱門新聞

汽車室內燈示意圖。(本報資料照片)

打開車內燈為什麼大人很激動？網友共鳴有童年陰影

2026-01-27 19:48
二手車買賣示意圖。(取材自unsplash.com/@parkergibbsmccullough)

想買二手車？汽車專家點名6超值車款 價格出奇親民

2026-01-18 02:10
印度是全球僅次於美、中的第三大汽車市場。（路透）

路透：印度市場門戶大開 歐盟車進口關稅最終大砍至10%

2026-01-25 20:04
中國電動車巨頭比亞迪提出2026年海外銷量目標，該公司計畫在2026年向中國以外地區銷售130萬輛汽車。（新華社）

比亞迪2026年海外銷售目標增25% 要賣130萬輛車

2026-01-25 01:52
Model S與Model X是特斯拉發表第一代電動車Roadster之後，最早推出的主力車款，先是於2012年推出Model S房車，3年後推出Model X休旅車。圖為Model X。(路透資料照)

特斯拉2款車將停產 馬斯克主攻人形機器人

2026-01-28 21:58
特斯拉執行長馬斯克宣布，自2月14日起，全自動輔助駕駛（FSD）將全面改採逐月訂閱制。（路透）

特斯拉FSD改訂閱制 馬斯克有個「1兆美元」的理由

2026-01-15 02:05

超人氣

更多 >
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦