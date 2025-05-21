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馬斯克：特斯拉6月底前在德州測試自駕計程車

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馬斯克：特斯拉6月底前在德州測試自駕計程車

編譯黃淑玲／綜合外電
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特斯拉的自駕計程車去年10月在活動中亮相。（路透資料照片）
特斯拉的自駕計程車去年10月在活動中亮相。（路透資料照片）

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克20日表示，儘管美國監管機構對安全性提出質疑，特斯拉仍將按計畫於6月底前在德州奧斯汀，進行長期承諾的自駕計程車（robotaxi）服務測試。

馬斯克在美國財經媒體CNBC的專訪中提到，特斯拉將先在奧斯汀部分區域部署大約10輛自駕車，並在幾個月內擴增至約1000輛。他說：「我們實際上並不會部署到整個奧斯汀地區，而是只會在最安全的區域裡運作。」

特斯拉在全球的銷量近來下滑，除了市場競爭日益激烈，馬斯克本人的右翼政治立場，為川普總統所做的工作，也是他招惹不少人強烈不滿的原因。

馬斯克表示，他將減少為川普工作的時間，專注於特斯拉。「我對白宮的粗略計畫是，每幾周去幾天，在我能幫上忙的地方盡力幫忙」。

路透分析，特斯拉的自駕計程車必須要能夠測試成功，因為馬斯克已說過，公司的重心不再是建造更便宜的電動車，而在於推動自駕計程車服務與人形機器人Optimus。特斯拉現在的估值當中，許多是因為市場押注相關計畫將成功。他甚至特別對CNBC說，「長期而言，唯一重要的就是自駕計程車和Optimus。」

然而，自駕車技術一直都很難商業化，法規管得緊與高昂投資成本，讓原本投入的許多公司後來放棄。目前還在努力競賽的公司，像是Alphabet的Waymo，受到的審查愈來愈嚴格。

針對特斯拉，國家公路交通安全管理局（NHTSA）去年10月以來，一直在調查特斯拉的全自動駕駛系統（FSD），了解其在能見度低的道路環境下所發生的事故。NHTSA上周要求特斯拉，就其要推出的付費自駕計程車服務做出說明，並評估車輛在惡劣天氣下的表現。

馬斯克透露，特斯拉正與其他主要汽車製造商洽談授權FSD軟體，該軟體將成為自駕計程車服務的核心。

為了實現他更宏大的人工智慧（AI）願景，馬斯克創立的AI新創公司xAI正在快速擴大資料中心容量，訓練更強大的模型。他表示，xAI 在田納西州曼菲斯（Memphis）建造的超級電腦「Colossus」，將成為全球最大的超級電腦之一。

馬斯克說，xAIg將在鄰近曼菲斯的新設施中部署100萬顆輝達（Nvidia）的最新Blackwell晶片，「只要輝達做得比我們好，我們就會繼續向輝達購買」。根據曼菲斯當地一個商會3月傳出的消息，xAI已在該地區買了一筆面積達100萬平方英尺的不動產。

至於xAI與特斯拉合併的可能性，他表示，目前沒有計畫將xAI與特斯拉合併，但也不排除這種可能性，不過合併需要股東的核准。

特斯拉 自駕車 馬斯克

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