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路透：特斯拉擬推更小型Model Y 成本低20% 捍衛中國市占

編譯中心／即時報導
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路透報導，特斯拉計畫在上海生產Model Y的更低成本版本。（路透）
路透報導，特斯拉計畫在上海生產Model Y的更低成本版本。（路透）

知情人士透露，電動車特斯拉（Tesla）計畫在上海生產Model Y的更低成本版本，以奪回在中國車市價格戰所失去的市占。

路透報導，特斯拉將改造上海現有產線，生產這款內部代號「E41」的車型，預定2026年開始量產，上海廠生產的E41將主要在中國銷售，歐洲和北美也將生產這款汽車。

知情人士透露，E41是尺寸更小的運動休旅車（SUV），成本將比去年底推出的煥新Model Y至少低20%；煥新Model Y在中國的起售價為26.35萬人民幣。

中國媒體36氪最先報導，特斯拉規畫由中國團隊主導開發更低價的Model Y車款，路透的報導則是首度披露這款車型的具體代號與成本削減的細節。

特斯拉執行長馬斯克1月曾說，將在今年上半年推出低成本車型，但未說明成本削減的規模、價格、尺寸和規格等細節。

Model Y是2023年和2024年在中國的最暢銷汽車，也正面臨日益激烈的競爭。過去一年來，中國對手至少推出了六款車型。分析人士指出，小米今年稍後即將推出的首款SUV車型YU7，將是Model Y的最強勁競爭對手。

特斯拉去年在中國純電動車市場的市占率降至10.4%，低於2023年的11.7%。小米首款電動轎車SU7去年3月底開賣，同年12月SU7在中國的月銷量就已超越Model 3。

特斯拉 電動車 小米

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