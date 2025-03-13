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特斯拉股價反彈行情啟動？ 分析師：2條件決定能否挑戰800美元

編譯湯淑君／綜合外電
富豪馬斯克領導的電動車大廠特斯拉股價最近大跌，但近日蓄勢反彈。（路透）
富豪馬斯克領導的電動車大廠特斯拉股價最近大跌，但近日蓄勢反彈。（路透）

電動車大廠特斯拉的股價在墜落低谷後，近日蓄勢反彈，日線試圖連拉三根紅棒。分析師預期，該股未來數月走勢仍將劇烈震盪。

道瓊社報導，特斯拉13日盤前股價下跌1.5%，但前兩個交易日分別收漲7.6%和3.8%。

特斯拉股價周一（10日）崩跌15.4%，主因是華爾街分析師調降對第1季交車數的估測，共識預測值從大約43萬輛下調至接近36萬輛，低於2024年第1季的38.7萬輛。投資人當然希望見到成長，而非下滑。

特斯拉電動車銷售為何滑落，仍是多空爭辯不止的話題。

市場論述丕變

多方相信，一旦升級版Modeo Y產量增加，加上今年稍後售價較便宜的新款車推出，屆時可望重拾銷售成長。

空方則認為，執行長馬斯克近來投入右翼政治活動，已觸怒全球各地的電動車買家。

摩根士丹利分析師瓊納斯說：「追蹤特斯拉將近15年，我們發覺投資人對該公司的論述往往跟著股價走。」他指出，投資人去年底把特斯拉視為「人工智慧（AI）大贏家」，但現在卻擔心馬斯克漟政治渾水、未能專心領導公司。

多空展望視兩條件而定

瓊納斯指出，兩件事有助於提振投資人對這檔股票的信心：1.春末或夏初在奧斯汀推出自駕計程車服務；2.在「機器人日」展示成果，向投資人證明運用AI運算打造的人形機器人確實能節省人力。

他仍給特斯拉股票「買進」評價，目標價估為430美元。但他認為，未來12個月內，特斯拉股價在最樂觀情況下，有挑戰800美元的空間；但在最悲觀情況下，也可能下測200美元支撐價位。特斯拉股價12日強彈7.6%，收在每股248.09美元。

瓊納斯指出，未來看多的兩大條件是：2030年銷售量達700萬輛，而且自駕計程車對盈餘貢獻良多。相反地，悲觀情況則假設2030年銷量僅400萬輛電動車，且自駕計程車事業仍微不足道。

特斯拉 電動車 自駕

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