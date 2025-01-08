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「手機召喚」頻出車禍 聯邦要查260萬輛特斯拉

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「手機召喚」頻出車禍 聯邦要查260萬輛特斯拉

編譯潘勛／即時報導
以全自駕模式行駛中的特斯拉Model 3轎車。國家公路交通安全管理局近期將對260萬輛具有「召喚」功能的特斯拉電動車展開調查。(路透)
以全自駕模式行駛中的特斯拉Model 3轎車。國家公路交通安全管理局近期將對260萬輛具有「召喚」功能的特斯拉電動車展開調查。(路透)

國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示將對260萬輛特斯拉電動車展開調查，因接獲報告指稱特斯拉推出的新科技讓駕駛人可以用手機遠端召喚自己的車子，或指揮車子開到其他地點，而導致事故發生。

美聯社報導，NHTSA去年10月才宣布要調查特斯拉的全自駕(Full Self-Driving)系統，據報該系統在能見度不佳的天候下，肇致多起車禍事故，其中一名行人因此喪生；該調查涉及特斯拉2016年到2024年所生產的240萬輛車。

NHTSA表示，特斯拉公司尚未就調查中的事故提出任何報告；按要求，特斯拉必須呈報使用其自動駕駛科技車輛，在「大眾都可使用道路」上發生的事故。

一名駕駛人使用特斯拉「真・智慧召喚」(Actually Smart Summon)功能後發生事故，因此提起訴訟，NHTSA也在調查媒體上報導的另三起事故。總計起來，NHTSA調查中與該科技相關的車禍有12起。

NHTSA表示，涉及的特斯拉車未能偵測到障礙物如電線桿，以及停好的車輛。

監管官員表示，肇事的特斯拉車，都因使用人要不是能見度受限，就是釋放智慧手機App按鍵發生延遲，而未及時停住車輛，反應時間不足，沒能防止車禍。

按特斯拉Model 3車主使用手冊，「召喚」功能只限於停車場停車格、私人土地的車道使用，按程式設計公共道路上不能啟動。

這次調查涵蓋配備特斯拉全自動駕駛輔助系統的車款，包括2016到2025年的Model S與Model X，2017到2025年的Model 3，以及2020到2025年的Model Y。

特斯拉執行長馬斯克批評監管單位限制過多，阻礙車輛自動駕駛科技的進展。道德專家憂心，一旦川普就職後，馬斯克可能發揮影響力，減少監管而保護特斯拉；特斯拉最近財報指出，其年銷量出現十多年來首次下降。

據估馬斯克贊助川普2億5000萬元競選總統，現在經常出現在川普的海湖莊園，還參與挑選內閣人事，會見外國領袖。另外，川普任命馬斯克出任政府效率部，負責削減政府開支、汰除聯邦雇員。

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