胎壓偵測異常 特斯拉召回近70萬輛車

特斯拉召回近70萬輛車。(路透)

因輪胎壓力監測系統警告燈存在問題，電動汽車品牌特斯拉 （Tesla ）20日宣布召回近70萬輛汽車。

根據美國國家公路交通安全管理局發布的信件，此次召回涉及部分2024年款電動皮卡（Cybertruck ）、2017年至2025年款Model 3和2020年至2025年款Model Y車型。據悉，這些車輛的輪胎壓力監測系統警告燈可能在兩次駕駛周期之間未能持續亮起，無法提醒駕駛輪胎氣壓過低。

特斯拉表示，將透過免費在線軟件更新解決這一問題。車主通知信預計在2025年2月15日寄出。

事實上，2024年以來，特斯拉已多次宣布召回相關車輛。11月，美國國家公路交通安全管理局官網披露的信息顯示，部分2024年款的特斯拉Cybertruck電動皮卡配備了有缺陷的驅動逆變器，可能導致車輪損失動力，因此將召回2431輛Cybertruck。

10月，特斯拉因後視攝像頭圖像延遲問題召回了超過2.7萬輛Cybertruck。

8月，據中國國家市場監督管理總局網站消息，特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司向中國國家市場監督管理總局備案了召回計畫。召回生產日期在2020年10月15日至2024年7月17日期間的部分進口Model S、Model X及國產Model 3、Model Y電動汽車，共計1683627輛。召回原因同樣是技術問題帶來的潛在安全隱患。