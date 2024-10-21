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特斯拉電動皮卡Cybertruck竟然熱銷 交易均價達11.67萬

編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉的Cybertrucks第三季在美國市場賣出1萬6692輛，搶下電動皮卡的近半市占率。（路透）
特斯拉的Cybertrucks第三季在美國市場賣出1萬6692輛，搶下電動皮卡的近半市占率。（路透）

特斯拉電動皮卡Cybertruck從發表原型車以來一直備受爭議。它的外型奇特、難於製造、價格昂貴，卻大受歡迎。

Cybertrucks第三季在美國賣出1萬6692輛，囊括電動皮卡的近半市占率，雪佛蘭Silverado、GMC的Hummer和Denali、Rivian Automotive R1T，以及福特F-150 Lightning等眾多競爭者全不是對手。

而且，根據Kelley Blue Book，9月，Cybertruck賣出5000多輛，成交均價高達11萬6706美元。

賣出這麼多高價車並不常見。根據Freedom Capital Markets分析師Mike Ward，美國新車市場只有大約3%至4%的售價能超過10萬美元。

這使得Cybertruck在高價位新車市場的占有率達約10%，相較下，2024年截至於9月底的美國所有新車銷售，特斯拉市占率僅約4%。

Cybertruck開場的銷售表現令人印象深刻，但這不代表這輛前衛的皮卡已有最終定論。它接下來要面臨一些重要考驗。

巴隆周刊（Barron's）認為，特斯拉仍然需要不同的車型來提升總體的銷售成長。所以，Cybertruck的下一個挑戰將是推出更多價格較低的車款。搭載三具電動馬達的性能旗艦版Cyberbeast起跳價大約9萬5000美元（選配會推升車價）。四輪驅動版本起跳價約7萬5000美元，預定自6萬美元起跳的後輪驅動版目前尚未上市。（特斯拉當然是先打造較昂貴、利潤較高的版本）     

特斯拉希望每年生產25萬0000輛Cybertrucks。為了達標，各種配置版本都要生產。

至於更多車型，特斯拉預計2025年推出價格較低的電動車Model 2， 以開拓更多市場。新車市場有一半是價格低於 4萬美元的車和小型SUV。

投資人希望Model 2能提振停滯不前的銷售成長。2024年的首三季，特斯拉交付大約120萬輛車，較去年同期少了2%。華爾街預測的2024年交車量約180萬輛，持平於2023年。

展望2025年，華爾街預測是200萬輛車。這個數字可能包括更多Cybertrucks和一些Model 2。

特斯拉股價今年來挫低約11%，落後於標普500指數大漲24個百分點。銷量下滑拖累投資人的情緒。

特斯拉 華爾街 投資

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