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催出巨額薪酬同意票？馬斯克接待15位股東參觀特斯拉工廠

編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克去年9月，帶領當時的匈牙利總統諾瓦克（現已辭職）參觀德州超級工廠生產線。 （美聯社）
特斯拉執行長馬斯克去年9月，帶領當時的匈牙利總統諾瓦克（現已辭職）參觀德州超級工廠生產線。 （美聯社）

特斯拉執行長馬斯克下個月要接待15位股東參觀工廠，這些股東將投票決定同不同意馬斯克的薪酬案。馬斯克的560億美元薪酬案是由董事會提出，德拉瓦州商業法院在今年1月裁定薪酬方案無效。

薪酬方案正在進行投票，結果會在6月13日的年度股東大會上宣布。這被視為對馬斯克領導能力的公投，因為不少投資人擔心他為其他的創業營運分心，以及他經常出現引發爭議的評論，令特斯拉的聲譽和銷售承受壓力。

路透報導，特斯拉以罕見的手法和公開的努力，為馬斯克的薪酬方案集結支持力量。董事會辯稱，需要有這樣的薪酬，才能確保馬斯克優先經營特斯拉。特斯拉請求股東再次確認同意這個2018年為馬斯克設定、給付金額創紀錄的薪酬方案。

法院拒絕此薪酬案的理由是，薪酬案是由董事會議決，而這些董事顯然都欠馬斯克人情。

根據特斯拉官網上的資訊，馬斯克和其他特斯拉高階主管接待股東參觀德州廠的活動，將在股東大會的前一天，6月12日舉行。股東們會由馬斯克與主管帶領，參觀Cybertruck、Model Y生產線。

公司治理顧問公司ValueEdge Advisors副董事長米勞說：「這是要吸引散戶投資人的最後一招。」標普全球市場情報的資料顯示，44%的特斯拉普通股由非專業股東持有，非專業股東包括散戶投資人；這比率是標普500前十大公司最高。

馬斯克擁有大約13%的特斯拉股權，如果行使他的股票選擇權的話，股權占比就提高至22%。他曾經放話，如果他能拿到特斯拉25%股權，要在特斯拉之外，發展人工智慧（AI）產品。馬斯克的天價薪酬案如果過關，就能由其中的股票選擇權把投票實力提高到25%。

若馬斯克真將AI產品獨立拆分出來，將損及特斯拉的價值，特斯拉的自駕技術就是依靠AI能力。他自己就說過，這家全球市值最高的車廠，如果沒了自駕能力，「基本上價值就會是零」。

特斯拉 馬斯克 投票

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