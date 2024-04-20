馬斯克：特斯拉全自動駕駛進入中國或將實現

特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉FSD（完全自動駕駛）功能很快就會在中國市場實現。圖為特斯拉北京一處銷售點。（路透）

中國汽車市場競爭激烈，其中特斯拉 FSD（Full-Self Driving，完全自動駕駛）在中國市場的推進備受各界矚目。對此，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 表示，特斯拉可能很快就會向中國客戶提供全自動駕駛。

據美國之音報導，當地時間20日，一位用戶在社群平台X上詢問特斯拉何時會在中國市場推出FSD功能，以及HW3.0系統什麼時候能用3D建模影像時，馬斯克回覆表示，「可能很快就會實現。」

據了解，特斯拉早在四年前就已推出FSD功能，但該功能目前尚未在中國上市，而FSD功能一直以來都是特斯拉汽車的核心賣點之一。如果能在中國市場實現，這將進一步提升特斯拉在智慧汽車領域的競爭力。

事實上，中國車企也在不斷尋求透過推出類似軟體來獲得相對於特斯拉的優勢，包括蔚來、小鵬、問界等中國車廠都一直在尋求透過推出自動駕駛軟體來獲得電動車 的優勢。

小鵬汽車於上個月透露，正在升級其高級駕駛的輔助軟體，並計畫今年向中國各地客戶提供所有自動駕駛功能。小鵬汽車的XNGP高級駕駛輔助系統（ADAS）類似於特斯拉的FSD技術。

另，上海第一財經指出，特斯拉的FSD也在加速更新。近日，特斯拉基於端到端的FSD V12逐步開始向北美用戶大規模推送，並取消beta（測試版）的名稱，替換成「Supervised」，意即「有監督」。

中信證券認為，FSD V12大規模推播代表著智慧駕駛的ChatGPT時刻漸行漸近。新版本具備更高的性能上限、更擬人化的駕駛風格和更快的模型收斂速度，預計端到端自動化駕駛大模型將開啟快速進化。其中小鵬、華為、理想等中國公司正積極跟進端到端模型，並致力於推進資料收集和訓練算力建構。端到端模型的應用推動智慧駕駛效能持續提升，可望拉動消費者的付費意願。

AutoX創辦人、董事長CEO肖健雄則指出，特斯拉FSD用了端到端深度學習演算法，性能比以前要提升了不少。

中國某自動駕駛公司創辦人表示，「電動車廠商如果繼續靠賣電動車，技術門檻太低，已經沒法賺到錢了，特斯拉作為成本控制的高手，也招架不住價格戰。 所以現在不能靠賣電動車了，得靠AI，自動駕駛車，給消費者提供更好的體驗，才能獲利」。

另，特斯拉中國近日宣布全系列車款減價，其中Model Y售價減至人民幣24.99萬元。