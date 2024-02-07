我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

臨近過年 法拉盛年貨銷售、餐廳預訂火爆

曼哈頓華埠扒竊橫行 警：已到無休無止狀態

特斯拉1月在南韓僅賣出一輛車 原因是...

編譯廖玉玲／綜合外電
特斯拉今年1月在南韓僅賣出一輛車。 （路透）
特斯拉今年1月在南韓僅賣出一輛車。 （路透）

特斯拉1月在南韓僅賣出一輛電動車，安全問題、價格因素、充電基礎設施欠缺等一系列不利因素，導致需求受挫。

彭博資訊報導，根據首爾研究機構Carisyou和韓國貿易部的數據，特斯拉上月在南韓僅售出一輛Model Y SUV，是2022年7月銷量為零以來的最差單月表現。不過Carisyou的數據顯示，南韓1月所有車廠的新電動車註冊量較12月驟減80%。

隨著利率上升以及通膨形勢促使消費者抑制支出，南韓的電動車市場陷入不景氣，對於電池起火的擔憂以及快速充電樁的缺乏，也導致需求受挫。而特斯拉1月銷量低迷也代表該品牌在當地的一個重大轉變；中國產Model Y去年曾榮登南韓暢銷車型之一。

全北汽車融合技術研究所研究所所長（JIAT）李恆九（音譯）表示，想嘗鮮的人基本上都已買了，一般大眾消費者的購買意願則不強。另外，特斯拉的受歡迎程度也受到中韓關係的影響，尤其近來有些人發現部分特斯拉是在中國生產，因此就不喜歡特斯拉，主要是擔心車輛的品質問題。

南韓電動車銷售也受到季節性需求的劇烈波動影響。李恆九另指出，許多民眾盡量不在1月買車，因為他們想等政府宣布補貼。

特斯拉南韓的發言人在回覆彭博的聲明中也說，消費者延後購買電動車，因為補貼政策還沒有確認。

特斯拉 南韓 電動車

上一則

福特要出新車對打特斯拉Model 2 財報優股價盤後漲6%

延伸閱讀

福特要出新車對打特斯拉Model 2 財報優股價盤後漲6%

福特要出新車對打特斯拉Model 2 財報優股價盤後漲6%
特斯拉不當處理廢棄物 加州令付150萬

特斯拉不當處理廢棄物 加州令付150萬
警示燈字太小 特斯拉召回220萬輛車

警示燈字太小 特斯拉召回220萬輛車
史上規模最大 特斯拉將召回全美220萬輛車 儀表板「藏1問題」

史上規模最大 特斯拉將召回全美220萬輛車 儀表板「藏1問題」

超人氣

更多 >
福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡
南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...
不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期
寫過66本旅遊書 他最愛這5城市

寫過66本旅遊書 他最愛這5城市
紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多