我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艙門脫落事件後…2架波音客機在芝加哥機場碰撞

「繁花」片酬曝光 胡歌2600萬人民幣 有人僅岀場5分鐘收500萬

印度、印尼、泰國、馬來西亞都爭取特斯拉前往投資設廠 誰能出線？

編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉最早可能在今年決定，要赴印度、印尼、泰國和馬來西亞之中哪個亞洲國家投資設廠。（美聯社）
特斯拉最早可能在今年決定，要赴印度、印尼、泰國和馬來西亞之中哪個亞洲國家投資設廠。（美聯社）

印度、印尼、泰國和馬來西亞等亞洲國家都為特斯拉鋪上紅地毯，爭取該公司前來投資設廠。印度媒體報導，特斯拉最早可能在今年做出最終決定，新廠年產50萬輛汽車。根據日經報導，特斯拉考慮的不僅僅是市場和工業基礎的成熟度，地緣政治因素也列入考慮範圍，誰出線還很難說。

印度總理莫迪去年6月在紐約與特斯拉執行長馬斯克會面，邀請他「探索在印度投資電動車和快速發展的商用航太領域的機會」。印度商務部長Piyush Goyal去年11月參觀了特斯拉的加州廠。印度是全球第三大車市。

同年9月，泰國總理賽塔於聯合國大會期間在場邊會晤馬斯克。他後來表示，預計特斯拉和其他美國公司的總投資額至少50億美元，這番話引發外界揣測兩人的會談取得進展。11月底，特斯拉高階主管訪問泰國。

此外，馬來西亞總理安華2023年7月與馬斯克在線上討論了潛在的投資和其他話題。而印尼總統佐科威2022年5月訪問德州時，敦促他到擁有豐富的鎳和其他車用電池材料礦藏的印尼設廠。

諮詢顧問公司Arthur D. Little的合夥人Hirotaka Uchida指出，「特斯拉是電動車先驅、擁有強大的品牌形象，比起陸企比亞迪，獲特斯拉投資更能提升這些國家的吸引力」。

隨著美國想讓電動車供應鏈與中國大陸脫鉤，特斯拉也在尋求進軍印度和東南亞市場。目前，特斯拉在上海的超級工廠年產約95萬輛車，約占其全球產量的40%，另在美國有兩家廠、柏林附近有一家廠，去年宣布計劃在墨西哥建廠。如果到印度或東南亞國家投資，將是第五座廠。

來自比亞迪在內大陸電動車製造商的競爭是促成特斯拉考慮蓋新廠的另一因素。比亞迪的全球電動車銷量已超過特斯拉。

至於哪毎個國家的機會最大，Uchida的說法是：「在印度和東南亞，電動車是一個可能影響國家戰略的關鍵問題。但特斯拉考慮的還包括地緣政治因素，所以，光看市場和工業基礎的成熟度，很難判斷哪個國家有優勢。」

特斯拉 印度 投資

上一則

BMW：燃油車的需求已見頂 後續由電動車帶動成長

延伸閱讀

馬斯克：若無特斯拉25%控制權 打造成AI龍頭會讓我不安

馬斯克：若無特斯拉25%控制權 打造成AI龍頭會讓我不安
比亞迪獲大單 將為全球最大儲能項目供貨

比亞迪獲大單 將為全球最大儲能項目供貨
不會比疫情嚴重 彭博指車廠面臨「紅海風險」可控 但車價恐居高不下

不會比疫情嚴重 彭博指車廠面臨「紅海風險」可控 但車價恐居高不下
韓現代以小取勝 躍美第2大製造商

韓現代以小取勝 躍美第2大製造商

熱門新聞

美國去年電動車二手價暴跌28%。 美聯社

不受青睞 美國電動車二手價在2023年大跌近三成

2024-01-10 09:56
2024年仍是中國新能源車市腥風血雨的一年，而特斯拉再次打響新年降價第一槍。 （美聯社）

中國特斯拉降價 新年第一槍 Model 3煥新版大砍1.55萬人民幣

2024-01-12 19:46
中國在俄羅斯幫助之下超越日本而登上汽車出口國第一名。圖為中國比亞迪產車。（美聯社）

中國獲俄羅斯助力 超越日本登全球汽車出口榜首

2024-01-09 08:44
理想汽車表示，今年銷量目標超過BBA（賓士、寶馬、奧迪）。（中新社）

理想汽車：今年銷量目標超過賓士、寶馬、奧迪

2024-01-14 15:03
日本本田汽車（Honda）社長兼執行長三部敏宏9日在美國CES展，介紹本田下一代電動概念車。 （歐新社）

美電池電動車首度賣破百萬輛寫驚奇 特斯拉維持霸主地位

2024-01-11 06:20
赫茲公司打算回頭擁抱燃油車。(路透)

消費者不愛電動車 租車巨頭Hertz回頭擁抱燃油車

2024-01-11 09:44

超人氣

更多 >
降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果

降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果
紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金

紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金
畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司
賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交

賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交
北極風暴席捲 9500萬人受衝擊 恐出現危險低溫 部分地區零下30℉ 

北極風暴席捲 9500萬人受衝擊 恐出現危險低溫 部分地區零下30℉ 