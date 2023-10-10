美明年起加速提供「電動車減稅」優惠 但設定若干條件

美國明年起將加速提供電動車購買的減稅措施。（路透）

美國明年起將加速提供電動車 購買的減稅措施，但符合優惠條件的汽車款式也可能減少，且設定所得上限，消費者最好確認好相關優惠規定。

華爾街日報（WSJ）報導，美國國稅局 （IRS）上周表示，明年1月起，購買電動車者在經銷商處購買電動汽車，即可獲得最多7500美元的優惠，不用等到幾個月後報稅時才能獲得。

產業倡議者認為，加快發放優惠將有助於提高對這項新科技的採用。推廣使用電動汽車的非營利組織Plug In America的執行董事Joel Levin直言：「這就像在引擎蓋上放現金。」

美國國會大幅調整「2022年通膨削減法」（2022 Inflation Reduction Act）的聯邦電動汽車稅務優惠措施，以鼓勵汽車消費者轉向更環保的汽車。

雖然減稅優惠提振電動車銷售，但購車者必須釐清混亂的規定。符合優惠條件的車輛名單不斷變動，今年又實施新的所得限制，且預料還會有進一步調整，這也引發另一個問題，現在買比較好，還是等經銷售減稅優惠生效之後再買會比較好。

想購買特定車輛的消費者應該在今年底前購買。符合優惠條件的車輛款式明年可能減少，因為國稅局還沒針對一項排除來自特定國家零組件車輛（可能是中國）的法律，發行細則，而且有關電池製造產地的規定明年也將更嚴格。

所得上限（個人15萬美元，已婚夫婦共同申報30萬美元）也可能影響購車決定。如果民眾今年或明年的所得超過上限，就需要在今年購車才能獲得稅務抵減。

這項新規不是用租車。若民眾租賃電動車，製造商或銀行就能把聯邦稅務抵減納入成本，因此民眾應確認租約，確保經銷商已轉嫁稅務優惠。

選擇在經銷商取得稅務優惠的納稅人，在報稅時也必須申報自己購買的電動車，必須提供社會安全碼給經銷商，並在1040表格填入車輛識別號碼，若民眾所得超過上限，就必須退還減稅優惠。國稅局表示，若納稅人未積欠稅款，就保有退款。

購買電動車廠也要考量州稅問題。除了聯邦減稅優惠之外，還有19州提供額外的稅務優惠，減稅額從阿拉斯加州 的1,000美元到加州、康乃狄克州及緬因州的7,500美元不等。然而，許多州對電動車徵收的登記費高於內燃機引擎汽車，也會對公共充電站徵稅。