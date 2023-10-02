我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瞻仰范士丹遺容…舊金山周三開放市政廳、周四直播葬禮

加州54歲華男拔槍怒射 只因爭搶停車位

比亞迪緊追特斯拉 差3千多輛就能奪「全球EV銷售王」

編譯葉亭均／綜合外電
比亞迪緊追特斯拉，上季僅差3千多輛就能奪全球EV銷售王寶座。(美聯社)
比亞迪緊追特斯拉，上季僅差3千多輛就能奪全球EV銷售王寶座。(美聯社)

電動車廠比亞迪上季只差三千多輛的銷量，就能超越特斯拉（Tesla），成為世界最大電動車銷售品牌。此時，比亞迪忙著進軍新市場，而特斯拉則因工廠進入機械設備檢修停工期，上季交車量出現逾一年來首度下滑。

比亞迪在截至9月30日止的第3季銷售431,603輛純電動車，較第2季成長23%；特斯拉上季全球交車數為435,059輛。這使得兩家公司銷售差距縮減至3,456輛，為歷來最小差距。

若計入混合動力車，比亞迪上季總共銷售822,094輛車，再創單季新高紀錄，有助於鞏固比亞迪做為中國大陸最暢銷汽車品牌的地位。

比亞迪以供應平價電動車聞名，近來拓展車款陣容來擴大吸引力，包括新增兩個豪華電動車品牌YangWang（仰望汽車）與「方程豹」（ang Cheng Bao），主攻百萬元人民幣（137,000美元，新台幣約443萬元）以上豪華車市場，另推出兩個較平價的品牌海鷗（Seagull）與海豚（Dolphin）。此外，比亞迪也衝刺擴大外銷，努力擴大海外銷售。

不過，特斯拉與比亞迪目前都受到歐洲官方的檢視，歐盟已啟動調查中國電動車產業是否受中國官方不公平補助，宣稱這類補助置歐洲車廠於不利地位。

特斯拉上季交車量比預期少了約2萬輛，原因是其工廠正在為改款後的Model 3和還沒上市的Cybertruck做準備。不過，特斯拉執行長馬斯克確認了年銷售180萬輛的目標。比亞迪的銷量目標則是約300萬輛，包含混合動力車在內。

特斯拉 電動車 馬斯克

上一則

每年少賺近20億美元…日對「二手車輸俄」踩煞車 但有人歡喜

延伸閱讀

比亞迪9月銷量再創新高 今年已賣出逾200萬輛電動車

比亞迪9月銷量再創新高 今年已賣出逾200萬輛電動車
特斯拉交車量和產量均比前一季下降 早盤跌2.5%

特斯拉交車量和產量均比前一季下降 早盤跌2.5%
特斯拉交車量 去年來首衰退

特斯拉交車量 去年來首衰退
特斯拉自動輔助駕駛致死案 在加州開審

特斯拉自動輔助駕駛致死案 在加州開審

熱門新聞

福特汽車宣布，暫停興建投資35億美元在密西根州打造的一座電動車電池廠。（美聯社）

技術來自寧德時代 福特宣布暫停興建35億密西根電池廠

2023-09-25 22:30
日本一名車主為了避免遭到後車駕駛挑釁，便用心改造愛車，在駕駛座設置了「祕密武器」。示意圖。（取材自ingimage）

如何對付後車挑釁？日車主出1狠招 警察也嚇壞

2023-10-01 02:51
（取材自INEOS Grenadier）

美將成最大市場 INEOS Grenadier生產美規車 11月供貨

2023-09-27 03:20
特斯拉。（路透）

歐洲市場掀起電動車熱潮 TESLA和MG是最大贏家

2023-10-02 02:23
仰望豪華休旅U8。 （取材自仰望官網）

開車真的就像開船？比亞迪「仰望U8」大秀涉水功能

2023-09-28 00:23
特斯拉上海超級工廠日前成功導入一體化壓鑄技術2.0版，將特斯拉Model Y車型的後底板總成系統成功採用一體化壓鑄技術實現快速鑄型。（路透）

特斯拉上海廠導入一體化壓鑄2.0讓成本降40%

2023-09-27 15:35

超人氣

更多 >
亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋
讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元

讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元
北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生

北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生
沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州

沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州
杭州亞運／南韓以為贏定…台壓線「快0.01秒」奪金

杭州亞運／南韓以為贏定…台壓線「快0.01秒」奪金