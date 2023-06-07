適用全額補助後 在美買特斯拉Model 3比豐田Camry便宜

現在在美國買一輛特斯拉Model 3，可能會比Toyota Camry還便宜。（路透）

路透報導，特斯拉 （Tesla）火速調整電池供應鏈 符合聯邦條件之後，美國市場所有的Model 3車款全都可以適用美國聯邦政府全額補助，加上其他稅負優惠，在美國有些地方買一輛特斯拉的價格，可以低於豐田（Toyota ）的Camry。

拜登政府周二（6日）確認，特斯拉的Model 3可以適用7500美元的電動車消費者稅負抵減。Model 3目前在美國入門款起價為4萬240美元，適用聯邦的7500抵稅優惠，若再扣除例如加州地方政府的稅負補貼7500美元，消費者只要2萬5240美元就能買到，而Toyota的Camry牌價是2萬6320美元起跳。

路透說，由於適用全額補助，再加上特斯拉自己在推動大減價，可望刺激特斯拉主力車款Model 3的銷售。特斯拉在美國市場今年以來因為經濟不確定性與競爭增加，需求持續承受壓力。

Benchmark Mineral Intelligence分析師Caspar Rawles說，特斯拉可能以放棄中國大陸寧德時代，改為向日本的Panasonic或南韓的LG Energy Solution 採購電池的方式，快速調整了美製Model 3的電池供應鏈，因而符合聯邦全額補助條件。