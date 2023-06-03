我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中防長「香會」僅了握手 奧斯丁：非常擔心中國不願軍事對話

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

特斯拉員工個資遭外流 內含馬斯克電話、社會安全碼

TVBS新聞網／編輯李靖報導
德媒爆料特斯拉發生嚴重內部數據外流，就連馬斯克也遭受波及。（路透）
德媒爆料特斯拉發生嚴重內部數據外流，就連馬斯克也遭受波及。（路透）

電動車大廠特斯拉（Tesla）被德國媒體踢爆，稱其有多達100GB大小的內部數據資料外流，此波外流資料範圍非常廣，就連馬斯克（Elon Musk）本人也無法倖免。衛報（The Guardian）報導，最早曝光「特斯拉檔案」的媒體，是來自德國的商報（The Handelsblatt），外流100GB數據文件內，包含特斯拉麾下10萬名過去與現任員工個資，甚至詳細到個人郵件地址、住處、社會安全碼、電話等細項，就連馬斯克私人電話號碼與美國社會安全碼，都能在外流文件逐一找到。

這批外流文件中，除了客戶的銀行資訊、工廠生產機密外，占據最大比例的資料，是10萬名前後任特斯拉員工個資，包含私人電子郵件、手機號碼、身份證字號（或社會安全碼），全都被掌握檔案的人一覽無遺。

特斯拉驚傳大量內部數據外流，造成十萬現任與離職員工個資安全亮紅燈。（路透）
特斯拉驚傳大量內部數據外流，造成十萬現任與離職員工個資安全亮紅燈。（路透）

德國資料保護辦公室稍早也證實，特斯拉確實發生「巨大」資料外洩事件，這也讓電動車龍頭面臨觸犯歐盟「一般資料保護規則」（GDPR）危機，一旦相關單位確認違規，特斯拉公司將可能被判處、每年營收4%的鉅額罰款，大約等於32億6000萬歐元（約35億1610萬美元）。目前除了德國布蘭登堡邦著手開始調查，荷蘭政府也接獲通知，同步對資料外洩進行追查。

商報報導中簡單整理了外流資料內容，除了個資曝光，也發現多達4000筆車主投訴紀錄，幾乎都與電動車駕駛輔助系統有關，車主們抱怨、開車途中經常遇到幽靈煞車和突然加速，常常讓他們措手不及，進而影響行車安全。

事實上，在德媒爆料個資外洩之前，路透4月份曾有篇報導指出，從2019年開始，有小部分特斯拉員工被發現，偷偷將內部系統的汽車攝影機影像外流，對外進行私人分享，一度引起不小風波。

特斯拉100G內部數據外洩　馬斯克電話和社會安全碼也曝光

TVBS新聞網

特斯拉 個資外洩 德國

上一則

特斯拉ESG分數比石油和菸草商還低 關鍵可能是兩因素

延伸閱讀

特斯拉ESG分數比石油和菸草商還低 關鍵可能是兩因素

特斯拉ESG分數比石油和菸草商還低 關鍵可能是兩因素
西方巨企CEO掀訪華潮 韓正晤怡和主席釋開放訊息

西方巨企CEO掀訪華潮 韓正晤怡和主席釋開放訊息
擠下LV執行長 馬斯克再成世界首富 淨資產1920億美元

擠下LV執行長 馬斯克再成世界首富 淨資產1920億美元
馬斯克發推文與微博 祝賀上海超級工廠取得優異成績

馬斯克發推文與微博 祝賀上海超級工廠取得優異成績

熱門新聞

特斯拉Model Y成為第一季全球銷售冠軍。(圖:Tesla提供)

特斯拉Model Y擠下Toyota Corolla 成今年第1季全球銷售冠軍

2023-05-28 02:25
比亞迪的電動車獲得印尼最大計程車業者青睞。(路透)

比亞迪搶贏特斯拉 因這理由獲印尼計程車業者大單

2023-05-30 01:00
電動車大廠特斯拉創辦人兼執行長馬斯克。（路透）

特斯拉驚傳大規模資料外洩 馬斯克也受害

2023-05-29 04:56
本田汽車（Honda）今年4月參加上海汽車展。 (路透)

本田、豐田要聘萬名軟體工程師 向特斯拉獲利模式看齊

2023-05-29 22:58
福特汽車公司（Ford Motor Co.）執行長法利。美聯社

福特CEO：電動車競爭對手是中國 而非通用與豐田

2023-05-26 11:48
老牌車廠「福特」大舉進軍電動車市場，日前宣布2024年開始與特斯拉共享全美1萬2000多個特斯拉充電椿，擴充市場。(美聯社)

車主有福了 福特電動車明春可以用「特斯拉充電樁」

2023-05-28 23:21

超人氣

更多 >
美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺
當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應
到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」

到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」
船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞

船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞
柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…