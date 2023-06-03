特斯拉員工個資遭外流 內含馬斯克電話、社會安全碼

德媒爆料特斯拉發生嚴重內部數據外流，就連馬斯克也遭受波及。（路透）

電動車大廠特斯拉 （Tesla）被德國 媒體踢爆，稱其有多達100GB大小的內部數據資料外流，此波外流資料範圍非常廣，就連馬斯克（Elon Musk）本人也無法倖免。衛報（The Guardian）報導，最早曝光「特斯拉檔案」的媒體，是來自德國的商報（The Handelsblatt），外流100GB數據文件內，包含特斯拉麾下10萬名過去與現任員工個資，甚至詳細到個人郵件地址、住處、社會安全碼、電話等細項，就連馬斯克私人電話號碼與美國社會安全碼，都能在外流文件逐一找到。

這批外流文件中，除了客戶的銀行資訊、工廠生產機密外，占據最大比例的資料，是10萬名前後任特斯拉員工個資，包含私人電子郵件、手機號碼、身份證字號（或社會安全碼），全都被掌握檔案的人一覽無遺。

特斯拉驚傳大量內部數據外流，造成十萬現任與離職員工個資安全亮紅燈。（路透）

德國資料保護辦公室稍早也證實，特斯拉確實發生「巨大」資料外洩事件，這也讓電動車龍頭面臨觸犯歐盟「一般資料保護規則」（GDPR）危機，一旦相關單位確認違規，特斯拉公司將可能被判處、每年營收4%的鉅額罰款，大約等於32億6000萬歐元（約35億1610萬美元）。目前除了德國布蘭登堡邦著手開始調查，荷蘭政府也接獲通知，同步對資料外洩進行追查。

商報報導中簡單整理了外流資料內容，除了個資曝光，也發現多達4000筆車主投訴紀錄，幾乎都與電動車駕駛輔助系統有關，車主們抱怨、開車途中經常遇到幽靈煞車和突然加速，常常讓他們措手不及，進而影響行車安全。

事實上，在德媒爆料個資外洩 之前，路透4月份曾有篇報導指出，從2019年開始，有小部分特斯拉員工被發現，偷偷將內部系統的汽車攝影機影像外流，對外進行私人分享，一度引起不小風波。

特斯拉100G內部數據外洩 馬斯克電話和社會安全碼也曝光

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