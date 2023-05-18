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Cybertruck有望在年底前交付 馬斯克預告發表特斯拉2款新作

記者黃俐嘉／即時報導
（取材自Tesla Daily YouTube）
（取材自Tesla Daily YouTube）

特斯拉17日在德州總部舉行了2023年度股東大會，Elon Musk在會中宣布了幾件重大事項，如等待已久的Cybertruck、Roadster等都有了「可望」上市的時間，而馬斯克更預告了兩款「新產品」，並釋出了相關車身剪影照！

（取材自Tesla Daily YouTube）
（取材自Tesla Daily YouTube）

不過對於這兩款新特斯拉，馬斯克在股東大會上並未說明太多，僅表示這兩款新作品所具備的製造技術與產品設計，都是業界中的佼佼者，此話一出便引起股東們的高度期望；而馬斯克更大膽預測這兩款新車「一年將可賣超過500萬台」，但他隨後表示這只是個猜測，並開玩笑的說「別告我啊！」。

儘管有媒體猜測這兩款新特斯拉，很有可能會是預計在2023年秋季與2024年底陸續步上產線的改款Model 3 (Porject Highland) 與 Model Y (Project Juniper)，且近日甚至有國外網友在一間倉庫中捕獲到換上新面貌、疑似改款Model 3的實車！不過亦有一說表示，兩款新車的其中一款會是傳聞中售價訂於2萬5000美元的入門特斯拉。

（取材自Tesla Daily YouTube）
（取材自Tesla Daily YouTube）

另一方面，在2019年亮相至今仍尚未交車的Tesla Cybertruck，由於相當前衛的車型以至於生產不易，但馬斯克在股東會上透露，目前Cybertruck的生產進度相當良好，預計在今年底前就能開始交付量產版的Cybertruck了！

（取材自Tesla Daily YouTube）
（取材自Tesla Daily YouTube）

特斯拉 馬斯克 德州

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