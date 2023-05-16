特斯拉改款Model 3在上海廠 接近試產前最後階段

改款的 Model 3 是創辦人馬斯克寄望和中國電動車同業競爭的有效利器。圖為上海廠出貨的 Model 3。（路透）

彭博引述知情人士報導，特斯拉 （Tesla）在上海改款的 Model 3正進入試產前的最後階段，這款新車是創辦人馬斯克 寄望和中國電動車同業競爭的有效利器。

知情人士透露，Model 3的改良版本比原有版本略長，更有跑車風，內裝設計更流暢。

知情人士告訴彭博，特斯拉上海廠員工被規定必須將個人的手機置於專門的置物櫃中，以免新車被人拍照洩漏。另一位知情人士透露，上海廠第一階段的生產線可能會在本月底關閉幾天進行調整，但計畫也可能改變。

特斯拉2016年在美國首度推出Model 3，並在隔年開始大量生產。2019年底，隨著上海廠增產，特斯拉進一步降低了生產成本。去年，特斯拉透露對這款車的內裝和動力系統進行升級，但沒有說明細節。

特斯拉第1季營收 不如預期，最近幾周略為調漲在美國和中國的車款價格。新款Model 3的售價仍高度保密，目前也不清楚原物料成本波動是否會影響最後售價。

最近網路上盛傳，Model 3改款車方向盤設計上類似特斯拉的Semi聯結車和Model S的設計，沒有傳統的排檔桿，或許佐證外傳操控改在螢幕上切換停車、行駛和倒車模式的說法。

特斯拉去年為上海汽車製造業產值貢獻近四分之一，當地政府上周承諾在引進自駕和機器人模組方面繼續強化和特斯拉的關係。特斯拉去年交車量有半數在上海廠生產，目前每年最多可生產110萬輛。